Взрывы и пожар на складе боеприпасов под российским Белгородом, находящемся у границы с Украиной. Что известно

bbcrussian.com

Foto: Socialinių tinklų nuotr.

Как сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков, в половине четвертого утра в среду он был разбужен громким звуком, похожим на взрыв, а когда он начал писать про это пост, прозвучали еще три взрыва.