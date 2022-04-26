Замглавы минобороны Британии заявил, что Киев вправе использовать британское оружие для ударов по военным объектам России

Министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи заявил, что Украина вправе использовать британское оружие для ударов по военным объектам в России. В российском минобороны предупредили, что если это случится, то Москва пойдет на ответные меры.

Хиппи, который является замминистра обороны, назвал абсолютно законным использование британского оружия, которое поставляется в Украину, для того, чтобы разрушать военную инфраструктуру на территории России.

Отвечая на вопрос ведущего программы Today на BBC Radio 4 о том, приемлемо ли использование украинцами британского оружия для атак по военным объектам в России, Джемс Хиппи ответил, что во-первых, решения о целях принимают украинские военные, а не люди, которые производят или экспортируют оружие.

"Во-вторых, совершенно законно поражать цели в тылу противника, чтобы разрушить его логистику и снабжение", - добавил чиновник, почеркнув, что имеет в виду исключительно атаку по военной инфраструктуре, а не по мирным жителям.

В понедельник британский министр обороны Бен Уоллес объявил, что Великобритания передаст Украине небольшое количество машин Stormer, оснащенных пусковыми установками для зенитных ракет Starstreak, чтобы усилить возможности противовоздушной обороны украинских войск в дневное и ночное время.

Хиппи, который является замминистра обороны, назвал абсолютно законным использование британского оружия, которое поставляется в Украину, для того, чтобы разрушать военную инфраструктуру на территории России.

Отвечая на вопрос ведущего программы Today на BBC Radio 4 о том, приемлемо ли использование украинцами британского оружия для атак по военным объектам в России, Джемс Хиппи ответил, что во-первых, решения о целях принимают украинские военные, а не люди, которые производят или экспортируют оружие.

"Во-вторых, совершенно законно поражать цели в тылу противника, чтобы разрушить его логистику и снабжение", - добавил чиновник, почеркнув, что имеет в виду исключительно атаку по военной инфраструктуре, а не по мирным жителям.

В понедельник британский министр обороны Бен Уоллес объявил, что Великобритания передаст Украине небольшое количество машин Stormer, оснащенных пусковыми установками для зенитных ракет Starstreak, чтобы усилить возможности противовоздушной обороны украинских войск в дневное и ночное время.

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