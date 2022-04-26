Швейцария со 2 мая снимает ограничения на въезд туристов

Швейцария со 2 мая снимет все ограничения на въезд, введенные из-за пандемии коронавируса, сообщает государственный секретариат по вопросам миграции.

“Со 2 мая будут действовать обычные правила въезда”, — говорится в правительственном сообщении.

Кроме того, 1 апреля в Швейцарии были сняты ковидные ограничения: теперь не нужно носить маски в общественном транспорте, в магазинах, музеях, театрах и других местах, не нужно показывать ковидные сертификаты для посещения кафе, ресторанов, музеев, театров и других объектов, а также отменен пятидневный карантин по прибытии.

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