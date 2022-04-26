Россия: в Ульяновской области мужчина убил двух детей в детском саду и покончил с собой

rus.delfi.ee

Rusijos policija Foto: Itar-Tass / Scanpix

В поселке Вешкайма Ульяновской области мужчина открыл стрельбу в детском саду, убив двоих детей и нянечку, сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на источник, передает Meduza.