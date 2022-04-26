Почему Европа не вводит эмбарго на нефть и газ из России. Не хочет или не может?

США отказались от покупки нефти и газа у России, а Евросоюз пока нет. Одни говорят — не хочет, другие — не может. Судьба частичного или полного нефтяного эмбарго может проясниться уже на этой неделе. А вот с газом сложнее, пишет Русская служба Би-би-си.

Америке проще Европы прожить без российских энергоносителей, поскольку она сама крупнейший в мире производитель нефти и газа, а российский импорт до запрета покрывал не более 8% потребления. Европа же еще с советских времен крепко связана путами нефте- и газопроводов с соседней Россией и покупает там около 40% всего газа и до 30% нефти и нефтепродуктов.

Только за два месяца войны ЕС заплатил России более 40 млрд евро за нефть и газ. Эти деньги смягчили удар западных санкций по сырьевой экономике России. Нефтегазовый сектор приносит ей до половины доходов бюджета и более половины экспорта, а 70% газа и 60% нефти и нефтепродуктов она продает как раз в Европу.

Поэтому европейское эмбарго — самая радикальная мера экономического принуждения Владимира Путина к миру из оставшихся в резерве у Запада. Будет ли она задействована, зависит от хода войны в Украине и от готовности ЕС пойти на серьезные расходы, чреватые экономическим кризисом и социальными потрясениями.

Евросоюз уже обязался отказаться к осени от российского угля, а к концу года хочет сократить импорт российского газа на две трети. Да и в целом Еврокомиссия еще в прошлом году набросала план будущего без "Газпрома", правда тогда ее заботило глобальное потепление, а не танковый бросок Кремля к восточным границам ЕС.

Но даже теперь, когда климатические угрозы усугубились военными, призывы немедленно отказаться от нефти и газа из России не находят отклика у некоторых из 27 стран ЕС. А для санкций необходимо единодушие.

Очередной, шестой по счету, санкционный пакет ЕС начнет обсуждать уже на этой неделе. В нем вряд ли будут ограничения на импорт газа, но вполне возможно нефтяное эмбарго. Однако, как и в случае с углем, оно не будет тотальным и моментальным. Пока что рассматривается постепенное снижение закупок и целый набор возможных инструментов достижения этой цели: от прямого запрета до дополнительной пошлины или санкций против танкерного флота.

Цель — лишить Россию денег на войну, но избежать резкого скачка цен на нефть, поскольку он навредит самому Западу и грозит потрясениями небогатым странам, тогда как России позволит зарабатывать те же деньги на меньших объемах, что лишит ограничения смысла.

"Мы запретили весь российский импорт, но в отличие от Европы, мы покупали очень мало, — сказала глава американского минфина Джаннет Йеллен. — Стоит очень осторожно подходить к вопросу тотального европейского эмбарго, скажем, на нефть. Оно приведет к росту цен и навредит Европе и другим регионам. И, контринтуитивно, возможно почти не скажется на России, потому что экспорт хоть и сократится, цена вырастет".

Для ЕС эмбарго особенно болезненно, поскольку он импортирует 57,5% всех потребляемых энергоресурсов и Россия — ключевой поставщик. Российские нефть, нефтепродукты, газ и уголь покрывают почти 25% европейского потребления.

Ситуацию усложняет то, что от газового импорта ЕС зависит на 84%, от нефтяного — на 97%.

Проживет ли Европа без российской нефти?

До вторжения Россия поставляла на мировые рынки почти 8 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в день, но из-за санкций и самоограничений со стороны покупателей мировой рынок лишился около 2 млн баррелей российского нефтяного экспорта, по оценкам S&P Global.

В результате цены на нефть выросли и превысили 100 долларов за баррель и увеличились бы еще, но Запад вмешался с интервенцией из стратегических запасов, крупнейшей за полвека с момента арабского нефтяного эмбарго начала 1970-х.

Но и она не поможет, если Европа полностью откажется от российской нефти, Россия не найдет других покупателей на те же объемы, а другие производители не увеличат добычу. В этом крайнем случае, Goldman Sachs ждет роста цен до 170 долларов за баррель, а Deutsche Bank — до 140 долларов.

Однако в реальности удар, скорее всего, будет смягчен постепенным характером ограничений и ребалансировкой спроса и предложения, полагают экономисты.

"В то время как полностью отказаться от российского газа будет сложно и дорого, ЕС справится с тотальным запретом импорта угля и нефти из России, — полагают специалисты исследовательского центра Bruegel. — Нефтяное эмбарго повлечет за собой рост цен, но на мировом рынке найдется достаточно нефти по приемлемой для Европы цене".

Общее нефтегазовое эмбарго обойдется ЕС в 0,2-0,3% экономики, или примерно в 100 евро на одного взрослого европейца, подсчитал центр Conseil d'Analyse Economique при французском правительстве. А нефтяное — и того меньше.

Отдельным странам придется туго, и их потери потенциально достигнут 5% ВВП, если ЕС не поддержит их деньгами или не сделает для них исключение из санкций. От поставок российской нефти почти полностью зависят Словакия, Литва, Финляндия, более чем наполовину — Венгрия и Польша. От поставок нефтепродуктов — Финляндия, Польша и Литва.

Германия, которая является не только ведущей экономикой ЕС, но и крупнейшим покупателем российской нефти, покрывает треть потребностей за счет импорта из России. Власти страны обещают практически полностью отказаться от него к концу года, но резко против полного запрета сейчас.

По оценке Bruegel, при европейском нефтяном эмбарго развитым странам в худшем случае придется заместить около 5 млн баррелей российского сырья и нефтепродуктов в день при текущем ежедневном потреблении на уровне 45 млн баррелей.

Возможно ли это?

Вполне. В стратегических запасах у членов клуба богатых стран ОЭСР сейчас 1,5 млрд баррелей. Еще около 3 млрд баррелей — в частных хранилищах. Есть шанс и на увеличение добычи: существующие свободные мощности позволяют Саудовской Аравии нарастить производство на 1-2 млн баррелей в день, более 1 млн могут добавить ОАЭ и Ирак, а если снимут санкции с Ирана, это еще 1 млн баррелей.

Примерно 2,7 млн баррелей можно заместить за счет экономии уже в ближайшие четыре месяца, уверено Международное энергетическое агентство. Оно составило для учредивших его развитых стран план сокращения спроса из 10 пунктов. Среди прочего, IEA предложило ограничить скорость на дорогах, поощрять использование общественного транспорта и работу из дома.

Проживет ли Европа без российского газа?

"В отличие от нефти, где рынок — глобальный, газовые рынки — локальные и быстро заместить там поставки едва ли возможно. Полное эмбарго на импорт газа из России нереально в краткосрочной перспективе, особенно с учетом высокой зависимости некоторых стран", — написала в открытом письме группа влиятельных экономистов.

Нефть в основном возят танкерами и частично качают по трубе, тогда как газ в основном поставляется по газопроводам. Рынок перевозимого в танкерах сжиженного газа появился лишь недавно и он невелик: чтобы заместить весь трубопроводный российский газ в Европе сжиженным, потребуется перераспределение почти трети годового объема мировых поставок.

Ситуацию осложняет то, что стратегического газового запаса по примеру нефтяного у стран нет, как нет и свободных мощностей для увеличения добычи в мире.

ЕС купил в России в прошлом году 155 млрд кубометров газа и рассчитывает на две трети заместить эти объемы уже в этом году.

Оптимистичный план Еврокомиссии предполагает, что более половины этого сокращения придется на альтернативы — нероссийский газ (40%) и возобновляемую энергетику (13%), остальное — за счет сокращения потребления (минус 10%, если вся Европа согласится прикрутить отопление всего на 1°C). У IEA схожие предложения и очередной план из 10 пунктов.

Однако планы пока разбиваются о суровую реальность.

После вторжения России в Украину Европа не сократила, а увеличила закупки российского газа. С одной стороны, Россия перестала ограничивать поставки, как перед войной, а с другой, ЕС пытается заполнить опустошенные хранилища хотя бы на 80% к ноябрю, хотя еще недавно рассчитывал закачать 90% к октябрю.

Другие поставщики трубопроводного газа в ЕС не смогут быстро нарастить его поставки. Еврокомиссия надеется, что Норвегия, Азербайджан, Ливия и Алжир заместят не более 10 млрд кубометров, или чуть более 6% российских поставок.

Собственную добычу ЕС нарастить не может, а альтернативная газу чистая энергетика требует денег и времени. На строительство средней фермы ветряков уходит не менее трех лет, на возведение атомной станции — десятилетия и миллиарды евро.

Поэтому резкий отказ от российского газа пугает крупные промышленные страны, прежде всего Германию. Экономисты при немецком правительстве оценили ее потери от полного нефтегазового эмбарго в 3% экономики, а Центробанк выступил еще мрачнее и оценил ущерб только от газового эмбарго в 5% ВВП, или 180 млрд евро.

Какие варианты эмбарго возможны?

Евросоюз рассматривает прежде всего нефтяные ограничения, а не газовые, но итоговый механизм "умных санкций" может оказаться универсальным и позже распространиться на газ.

Среди вариантов — введение ограничений постепенно и не на все сразу. Например, на поставки сырья по нефтепроводу "Дружба", от которого зависят нефтеперерабатывающие заводы в центре Европы, ограничения, скорее всего, будут введены позже, чем на импорт морем. Как и на некоторые виды нефтепродуктов, прежде всего дизтоплива, поскольку ЕС покрывает половину своих потребностей в нем за счет российских поставок.

Но есть и другая школа мысли: отказаться резко, но ненадого, чтобы не дать Кремлю времени приспособиться, заставить консервировать скважины и тем самым причинить максимальный урон нефтедобыче в России.

Альтернативой полному или частичному эмбарго экономисты называют импортную пошлину на российские энергоносители. Conseil d'Analyse Economique советует установить ее на уровне 40% и полагает, что в этом случае импорт сократится на 80%, а убытки стран, наиболее зависимых от него, будут в три-четыре раза ниже, чем при тотальном эмбарго.

"Пошлины предпочтительнее квот, так как рентный доход, пусть и минимальный, отойдет ЕС. В то время как при квотах повышение цен, пусть и на минимальный объем оставшегося импорта, позволит России оставить ренту себе. Еще один вариант — ограничение цен, однако тут рента отойдет оптовым продавцам. Поэтому лучший вариант — пошлина", — приходят к выводу авторы исследования.

Он привлекателен еще и тем, что пошлины можно собирать на отдельном счету и даже пообещать их потом вернуть России — за вычетом расходов на восстановление Украины.

Два других варианта ограничений нефтяного импорта в ЕС из России предполагают финансовые санкции.

Первый — против банков. Поскольку сейчас Россия получает платежи за нефть и газ через не попавший под санкции Газпромбанк, он фактически выполняет роль Центробанка, отмечает эксперт ведущей мировой ассоциации финансовой отрасли Institute of International Finance (IIF) Робин Брукс.

"Пока России дают экспортировать энергоресурсы, у нее будет профицит текущего счета, а значит, она будет наращивать валютные запасы. В каком банке это будет происходить, честно говоря, не имеет особого значения. Все они подконтрольны Путину, и ему все равно, Центробанк это или Газпромбанк. Просто счет изменился, а валюта продолжает поступать — и на текущие расходы, и на войну в Украине", — пишет он.

Следовательно, альтернативой запрету на импорт нефти могут быть санкции против всех российских банков, через которые могут проходить платежи за нее.

Второй вариант — запретить страховать танкеры с российской нефтью. Собственный флот у России невелик, и значительные объемы она перевозит европейскими танкерами, прежде всего греческими.

Как пострадает Россия

Нефтегазовый экспорт позволяет России стабилизировать экономику в условиях санкций. Пусть половина валютных резервов заморожена, Кремль получает ежедневно около 1 млрд долларов новой валюты от продажи энергоресурсов, в основном на Запад.

По оценкам Bloomberg Economics, эти доходы России в текущем году вырастут на треть и могут достичь 320 млрд долларов. В результате профицит текущего счета удвоится даже по сравнению с прошлогодним рекордом в 120 млрд долларов, в первую очередь благодаря рекордным ценам на газ, прогнозирует IIF.

Такой мощный приток валюты позволит Центробанку ослабить контроль за движением капитала, а правительству поможет финансировать текущие расходы в условиях падения экономики и ненефтегазовых доходов бюджета.

Другими словами, без европейского нефтегазового эмбарго западные санкции не принесут желаемого результата.

Сможет ли Россия перенаправить нефтегазовый экспорт на другие рынки, прежде всего в Китай?

Газ — нет, поскольку ресурсная база газопроводов в Европу, месторождения Западной Сибири не соединены с Китаем. Для этого задуман газопровод "Сила Сибири-2", но строить его долго и дорого. А существующий трубопровод в Китай начинается в 2000 км от Ямала и подключен к восточносибирским месторождениям.

Нефть довести проще, поскольку она в основном поставляется морем, однако для этого нужны танкеры. Причем не только новые, чтобы перенаправить в Азию нынешние европейские поставки по нефтепроводу "Дружба".

Даже разворот существующего морского экспорта вместо ЕС в Азию малореален, поскольку на азиатский рынок путь в 10 раз дольше, чем на ближайшие средиземноморский и североевропейский. Для вывоза такого объема на такие расстояния потребуется беспрерывно гонять туда-сюда две сотни крупнотоннажных танкеров, или четверть мирового флота таких судов, причем половину времени — порожняком.

"Сомнительно, что Россия сумеет зафрахтовать такой объем по экономически целесообразной цене", — полагает Крейг Кеннеди из Центра Дэвиса Гарвардского университета.

Россия уже столкнулась с падением спроса и цен на свои энергоресурсы, поскольку санкции отпугивают покупателей. Скидка на нефть российского сорта Urals превышает рекордные 30 долларов за баррель по сравнению с эталонным сортом Brent, тогда как до войны дисконт составлял два-три доллара.

Вслед за падением спроса Россия вынуждена сокращать добычу. По оценкам IEA, уже в ближайшие месяцы даже без европейского эмбарго она может лишиться до четверти добычи и более трети экспорта нефти и нефтепродуктов.

А эмбарго приведет к еще более серьезным последствиям для российской экономики, которой и без того прочат 10-процентный спад в этом году. По разным оценкам экономистов, оно усилит удар в полтора-два раза и погрузит Россию в глубочайший кризис за все 22 года правления Путина.

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