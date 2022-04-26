Минобороны Великобритании: Россия потеряла в Украине около 15 000 военнослужащих и 530 танков

Выступая в британском парламенте, министр обороны Британии Бен Уоллес объявил, что Британия пришлет в Украину "небольшое количество" бронемашин "Стормер". Это фактически бронетранспортер, который также может работать как мобильная пусковая установка для зенитных управляемых ракет Starstreak.

Уоллес также рассказал об оценке британским министерством обороны российских потерь.

“По нашим оценкам, во время их наступления погибло около 15 000 российских военнослужащих, – сказал министр. – Наряду с числом погибших есть потери техники, и в целом ряд источников предполагает, что на сегодняшний день уничтожено или захвачено более 2000 единиц бронетехники. Из них не менее 530 танков, 530 бронетранспортеров и 560 боевых машин пехоты. Россия также потеряла более 60 вертолетов и истребителей. Наступление, которое должно было занять максимум неделю, теперь длится много недель”.

Российская сторона обнародовала данные о погибших всего два раза с начала вторжения. Последний раз Минобороны России говорило о потерях 25 марта: к тому моменту, по их заявлению, погиб 1351 российский военный.

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