Зеленский: каждый день борьбы — это годы мирной жизни после войны

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что это вопрос времени, когда будет освобождена украинская земля, но надо продолжать борьбу, пишет УНИАН. Об этом глава Украины сказал в вечернем обращении, опубликованном в социальной сети Facebook.

"По состоянию на это время удалось деоккупировать уже 931 населенный пункт. Еще многие города и общины находятся под временным контролем русской армии. Но я не сомневаюсь, что это лишь вопрос времени, когда мы освободим нашу землю", — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что Россия может тратить колоссальные ресурсы на то, чтобы поддерживать войну. "На то, чтобы противостоять даже всему свободному миру. Может забирать у своих людей все, что могло бы развивать саму Россию, и направлять этот потенциал на то, чтобы уничтожать жизни соседей", — сказал глава государства.

"Но уроки истории хорошо известны. Если собираешься строить тысячелетний Рейх — проиграешь. Если собираешься уничтожить соседей — проиграешь. Если хочешь восстановить старую империю — ты проиграешь. И если пошел против украинцев — проиграешь", — подчеркнул Зеленский.

"Очевидно, что каждый день — а особенно сегодня, когда начался третий месяц нашего сопротивления, — всех в Украине беспокоит вопрос о мире. О том, когда это все закончится. О том, когда и что может стать победой для Украины", — подчеркнул президент.

"На этот вопрос одновременно и есть, и нет простого ответа. Когда будет победа — ее почувствует каждый. Когда наступит мир — его увидит каждый. Но чтобы это произошло — и произошло быстрее — мы должны думать не о том, когда и что это будет. Мы должны думать каждый день о том, как сделать пребывание оккупантов на нашей земле еще невыносимее", — подчеркнул Зеленский.

Он заявил, что Украина готова к миру.

"Была готова и тогда, когда война продолжалась на Донбассе. Готова и сейчас, когда российское вторжение стало полномасштабным. Но чтобы Россия искала мир, каждый украинец и украинка еще должны бороться. Должны защищать свободу. Потому что каждый день борьбы сейчас — это плюс годы и годы мирной жизни после этой войны. После нашей победы", — подчеркнул Зеленский.

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