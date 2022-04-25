В Евросоюзе пока нет единства по эмбарго на нефть и газ из России

Deutsche Welle

Глава европейской дипломатии Боррель подчеркнул важность эмбарго для давления на Россию в ее войне с Украиной. В то же время он признал, что страны ЕС пока не достигли единой позиции по введению такой меры.