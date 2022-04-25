WSJ: США не вводят санкции против Кабаевой из‑за опасений, что Путин "отреагирует агрессивно"

Власти США подготовили санкции против председателя совета директоров "Национальной медиа группы" Алины Кабаевой, но не вводят их из-за опасений, что президент России Владимир Путин агрессивно на них отреагирует. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Wall Street Journal.

Как пишет "Новая газета. Европа", в Вашингтоне уверены, что введение санкций против Кабаевой будет считаться настолько личным ударом по Путину, что это может привести "к дальнейшей эскалации напряженности в отношениях между Россией и США".

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Источники газеты рассказали, что американский Минфин подготовил санкции против Кабаевой, но Совет национальной безопасности после 11-часового совещания вычеркнул ее имя из списка. При этом источники газеты не отрицают, что санкции в любом случае не повлияют на боевые действия в Украине.

Журналисты WSJ также заявили, что у Кабаевой есть трое детей от Путина. По их данным, она якобы родила первенца в 2015 году в Швейцарии, а затем близнецов — в 2019 году в Москве. Источники в Вашингтоне сообщили газете, что Кабаева помогает президенту России укрывать активы за рубежом.

Ранее США, ЕС и Великобритания ввели персональные санкции против Путина и его предполагаемых дочерей Екатерины Тихоновой и Марии Воронцовой.

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