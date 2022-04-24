"Закрытый вопрос". Киев больше не просит у НАТО закрытия неба

Украина больше не ведет переговоры с НАТО о закрытии неба, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью изданию Meduza.

По его словам, Украине сегодня нужны лишь системы ПВО, которые Киеву уже предоставляют. "Это закрытый вопрос. То, что нам нужно, — это система противовоздушной обороны, которую нам уже предоставляют. А небо мы и сами закроем", — отметил Арестович.

Ранее украинские власти просили Страны НАТО "закрыть небо" над Украиной. На что США и НАТО заявили, что не пойдут на этот шаг, так как не хотят вступать в прямое боестолкновение с Россией.

Прогноз на дальнейшее развитие событий

Говоря в целом о ходе боевых действий, Арестович отметил, что активная фаза войны может закончиться "через две-три недели", поскольку "российским войскам больше нечем наступать". "Это не значит, что бои полностью прекратятся. Это значит, что прекратится активное наступление [россиян], и, возможно, это будет последнее наступление второй фазы [войны], потому что я не знаю, где они возьмут новые резервы. Чтобы их подготовить, нужен минимум месяц, а то и два. За это время много чего произойдет. И санкции начнут действовать, и в международном плане что-то случится, и ВСУ [Вооруженные силы Украины] сильно укрепятся за это время", — пояснил советник главы Офиса президента.

Отвечая на вопрос о возможном дальнейшем развитии событий, Арестович предположил, что россияне к 9 мая объявят "какие-то промежуточные победы", скажут, что задача выполнена и предложат вступить в переговоры. "Тут вопрос: пойдем мы на переговоры или не пойдем. Потому что от нас народ требует — воевать, уничтожать их и выгонять с нашей земли. Если только переговоры будут удачными… Но наша позиция очень жесткая, я не знаю, пойдет ли на нее Россия. А если не пойдет, это будет позиционная война — с ударами артиллерии, с рейдами спецназа, маленькая и тактическая, не "все за 72 часа захватим", а война за перекресток, за конкретную избушку", — говорит советник главы Офиса президента.

По словам Арестовича, Россия попытается накопить еще резервы, чтобы периодически "предпринимать полунаступления". "И где-нибудь к концу августа они могут попытаться еще куда-то там наступить. Это будет как операция на востоке (конфликт на востоке Украины, который продолжался с весны 2014 года, — прим. "Медузы"), а то еще и меньше по масштабу. Если этот цикл провалится, они попытаются еще накопить силы, где-нибудь в октябре будет еще одна попытка. А дальше все зависит от того, как будут действовать санкции, будут ли вводить новые и как будет идти в Украину западная помощь. Так может и до Нового года идти", — отметил он.

При этом Арестович считает "нереальным сценарий перехода военных действий в Европу".

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