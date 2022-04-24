Экс-канцлер Германии Шредер: Изоляцию России не удастся поддерживать долго

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер считает, что международную изоляцию России не удастся долго поддерживать. Такое мнение Шрёдер высказал в интервью газете The New York Times (NYT).

"В долгосрочной перспективе изолировать такую страну, как Россия, нельзя - ни политически, ни экономически", - отметил он. "Германская промышленность нуждается в сырье, которое есть у России. Речь идет не только о нефти и газе, но и о редкоземельных (элементах). Это - сырье, которое нельзя просто заменить", - уверен Шрёдер. Мир и процветание Германии и Европы всегда будут зависеть от диалога с Россией, считает он.

Об условиях ухода с поста в "Роснефти"

В беседе с NYT Герхард Шрёдер также сообщил, при каких обстоятельствах уйдет с поста председателя совета директоров российской нефтегазовой компании "Роснефть". По словам бывшего главы кабмина Германии, это произойдет, если Москва прекратит поставки нефти и газа в Европу.

"Этого не случится", - считает Шрёдер. Однако при подобном сценарии "я уйду в отставку", подчеркнул он. "Когда эта война (с Украиной) закончится, нам придется вернуться к отношениям с Россией. Мы всегда так делаем", - добавил собеседник издания.

Интервью Шрёдера - первое с 24 февраля, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине.

Шрёдер "полностью изолирован" в рядах СДПГ

Руководство Cоциал-демократической партии Германии (СДПГ) ранее направило бывшему канцлеру ФРГ письмо, в котором потребовало от него как можно скорее уйти в отставку со всех должностей, занимаемых им в российских госкомпаниях. Об этом 3 марта сообщил сопредседатель партии Ларс Клингбайль.

"С позиции социал-демократов недопустимо, что он продолжает занимать посты в российских госконцернах", - подчеркнул Клингбайль после заседания правления партии. По его словам, Шрёдер "полностью изолирован" в рядах СДПГ, в руководстве партии нет никого, кто "хотя бы частично одобряет или оправдывает" действия экс-канцлера.

Выдвинут в состав совета директоров "Газпрома"

Экс-канцлер Германии с 2017 года возглавляет наблюдательный совет директоров государственной нефтяной компании "Роснефть". Кроме того, он является председателем комитета акционеров компании Nord Stream AG, оператора газопровода "Северный поток", а также занимает аналогичную должность в Nord Stream 2 AG - операторе газопровода "Северный поток - 2". В начале февраля стало известно, что Герхард Шрёдер выдвинут в состав совета директоров российского государственного концерна "Газпром".

Вслед за этим Союз немецких налогоплательщиков (Steuerzahlerbund) и депутаты бундестага призвали политика отказаться от офиса и сотрудников в Берлине, которые пожизненно предоставляются бывшим главам правительства ФРГ за счет налогоплательщиков.

Критика из-за близости к Путину

Герхард Шрёдер давно подвергался критике из-за близости к Кремлю, он считается давним другом президента России Владимира Путина. После начала войны в Украине давление на бывшего канцлера усилилось, от него требовали дистанцироваться от Путина.

В день полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля - экс-канцлер публично призвал Москву как можно скорее положить конец войне и "связанным с ней страданиям людей в Украине". "Это - ответственность российского правительства", - написал экс-глава правительства ФРГ в соцсети LinkedIn, добавив, что интересы безопасности России не оправдывают использование военных средств.

Сопредседатель СДПГ открестился от дружбы с Герхардом Шрёдером

Ларс Клингбайль, которого прежде связывали близкие отношения с экс-канцлером Германии, заявил, что теперь дружба закончилась. "То, что произошло за последние несколько недель, означает, конечно, и политический разрыв между мной и Шрёдером", - подчеркнул Клингбайль.

На съезде Свободной демократической партии 23 апреля, вместе с СДПГ и "Союзом-90"/"зелеными" входящей в правящую коалицию, было принято решение обратиться к кабмину ФРГ с требованием свести к минимуму госфинансирование экс-канцлера в связи с его "активной поддержкой Кремля".

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