Зеленский: всё, что они оккупируют, мы вернем

Президент Украины Владимир Зеленский дает большую пресс-конференцию на одной из станций киевского метро.

"Моя позиция, как президента: всё, что они оккупируют - мы всё вернем. Это будет не вопрос 8 лет, как с 2014-го, это будет сразу, - заявил украинский лидер. - Это вопрос оружия. Если у нас его будет достаточно, мы начнем сразу возвращать оккупированные территории".

Зеленский подчеркнул , что иностранная помощь стала поступать более оперативно.

"Особенно я вижу это изменение в скорость от Соединенных Штатов Америки", - сказал он.

"Но хотелось бы, чтобы это было быстрее", - добавил Зеленский, отвечая на вопрос о том, довольна ли Украина уровнем поддержки.

"Большинство украинцев не просто готовы жить 10-15-20 лет в условиях постоянного военного времени - у нас нет другого выхода. Мы уже стали таким государством - защищать нашу землю в течении долгих лет. Когда мы победим, у нас будет самая сильная и опытная армия. И мы станем одним из самых мощных государств в Европе", - сказал Зеленский.

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