Партия Ле Пен начала выплаты кредита российской военной компании

Находящаяся под санкциями российская компания "Авиазапчасть" получила права по кредиту, взятому "Национальным объединением" Марин Ле Пен в российском банке в 2014 году, пишет The Wall Street Journal.

Партия кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен "Национальное объединение" начала выплаты кредита российскому военному предприятию АО "Авиазапчасть", находящемуся под американскими санкциями, пишет в субботу, 23 апреля, The Wall Street Journal.

Военной компании достались права по кредиту партии в "Первом чешско-российском банке" (ПЧРБ), взятом в 2014 году. После банкротства финансовой организации все кредиты перешли АО "Авиазапачасть", в том числе и взятые Ле Пен 9 млн евро. С учетом процентов ее партия теперь должна выплатить компании 12 млн евро.

"Национальное объединение" будет выплачивать в среднем по 322 тысячи евро каждые три месяца до 2028 года. Мировое соглашение между "Национальным объединением" и АО "Авиазапчасть" было заключено в июне 2020 года - после того, как российская компания обратились в Арбитражный суд Москвы с иском о невыплате кредитов, пишет WSJ со ссылкой на копию документа.

Соглашение стало выгодным для Ле Пен накануне выдвижения на президентские выборы во Франции, поскольку позволило ей отсрочить выплаты по кредиту почти на 10 лет, отмечает издание. Такой срок сильно превышает обычные кредиты французских политических партий, указали опрошенные WSJ эксперты по выборам. Изданию не удалось получить комментарии самой Марин Ле Пен, ее партии и российской компании.

Российские деньги Ле Пен

"Национальное объединение" взяло 9 млн кредита в ПЧРБ в 2014 году. В 2016 году российский Центробанк отозвал лицензию у ПЧРБ, который был признан банкротом. Права на кредит тогда перешли к "Авиазапчасти" - правопреемнице созданной еще в советское время компании, занимавшейся обслуживанием авиатехники за рубежом. Вернуть кредит партия должна была до сентября 2019 года, но, как писала газета Le Parisien со ссылкой на информированный источник, у партии не было на это денег. Стороны пришли к компромиссу в июне 2020 года - через несколько месяцев после объявления Ле Пен об участии в президентских выборах 2022 года.

В национальной комиссии Франции по счетам избирательных кампаний и политическому финансированию ответили WSJ, что заключенное соглашение "не может рассматриваться как косвенная помощь (России. - Ред.)", поскольку оно вносило поправки в существующий кредит, а не заменяло его.

Ле Пен отвечает критикам

Партия Ле Пен взяла кредит в сентябре 2014 года - через полгода после российской аннексии Крыма, которую, как отмечает WSJ, Ле Пен поддерживала. В 2022 году политик осудила российское вторжение в Украину и поддержала санкции против Кремля.

На прошедших в минувшую среду теледебатах действующий президент страны Эмманюэль Макрон вновь напомнил Ле Пен об этом кредите. "Вы зависите от России и вы зависите от господина Путина. Когда вы обращаетесь к Путину, вы не разговариваете с главой другого государства, вы говорите с вашим банкиром", - сказал он. Ле Пен не отрицала факт кредита, объяснив, что сделала это из-за отказа французских банков давать ей деньги. О начавшихся выплатах во время дебатов она не говорила, отмечает WSJ.

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