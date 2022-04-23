Полицейскому из Москвы грозит до 10 лет тюрьмы за разговоры об Украине

Он рассказывал, что российские власти занижают сведения о потерях личного состава, а российские военные убивают мирных жителей. Также заявлял, что никакие "нацисты" Украиной не управляют".

Арестованному по статье "за публичное распространение "заведомо ложной информации" об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов России и ее граждан" выходцу из Украины, водителю московского главка МВД Сергею Клокову грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщила газета The Wall Street Journal.

Как рассказал изданию адвокат 37-летнего сотрудника полиции Даниил Берман, Клокову вменяются в вину телефонные разговоры о войне в Украине, хотя в материалах дела не было разрешения на прослушку его телефона. В частности, он рассказывал друзьям и коллегам, что российские власти занижают сведения о потерях личного состава, а российские военные убивают мирных жителей. Также он заявлял, что никакие "нацисты" Украиной не управляют".

Клоков был задержан 16 марта и двумя днями позднее помещен в СИЗО. Родившийся в Украине в русскоязычной семье, полицейский провел первые годы своей жизни в пригороде Киева Буче, где, по данным украинских властей, в результате вторжения российских войск были убиты сотни мирных жителей. "Они разрушили мой город. Убили детей. [Разрушили] роддома", - заявил он другу по телефону, не зная, что его разговоры записываются. Позднее на допросе Клоков говорил, что видел видео погибших детей, среди которых была девочка, похожая на его дочь. В телефонном разговоре с российским знакомым Клоков говорил, что хочет устроить звонок между своими коллегами из МВД и киевским полицейским, чтобы тот "мог объяснить им, что происходит на самом деле".

Под влиянием фашизма стал животным

Даниил Берман рассказал американскому изданию, что ему не разрешали встречаться со своим клиентом без присутствия сотрудников милиции в течение трех недель после его задержания. По его словам, позднее Клоков заявил, что назначенный судом адвокат убедил его признать себя виновным, поскольку в результате наказание будет менее суровым. После чего Клоков отказался от этого адвоката.

71-летний юрист Владимир Макаров, рассказавший The Wall Street Journal, что 30 лет прослужил в КГБ и ФСБ, прежде чем стать адвокатом 19 лет назад, отказался комментировать предлагал ли он Клокову признать себя виновным, но сказал, что его бывший клиент "сошел с ума" из-за "всей информации,которую ему вкачивали из Украины".

Хотя его жена наполовину украинка и он верит, что украинцы хорошие люди, но они изменились. "Я доверяю тому, что вижу по российскому телевидению - оно объективно. Вчера украинец был одним из наших; сегодня он находится под влиянием фашизма и стал животным", - заявил Макаров американским журналистам.

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