В Кремле не понимают, как закончить войну с помощью переговоров — и без обрушения рейтинга Путина жалуются, что пропаганда "переборщила с нагнетанием темы нацизма"

Война в Украине идет почти два месяца. Россия отступила от Киева, но теперь (судя по официальным заявлениям) все же намерена начать битву за Донбасс — и планирует добиться "установления полного контроля" над регионом и Южной Украиной. Российские системные политики тоже не снижают градус риторики — и постоянно угрожают Западу. Спецкор "Медузы" Андрей Перцев выяснил, в каком состоянии Кремль подходит к началу третьего месяца вторжения.

Во внутриполитическом блоке администрации президента России (АП) пришли к выводу: сейчас нет «хороших пиар-сценариев выхода» из войны, которые не привели бы к падению рейтинга власти. Об этом «Медузе» сообщили три источника, близких к АП.

Такие «сценарии» во внутриполитическом блоке начали прорабатывать несколько недель назад. «Посмотрели, покрутили — какого-то понятного сценария не просматривается. Поэтому [общественное] мнение к возможному проведению переговоров [и заключению мира] решили не готовить, пустили все на самотек», — объясняет один из собеседников «Медузы».

Источники «Медузы» утверждают: в Кремле уверены, что большинство россиян всерьез воспринимают войну как «борьбу с нацистами и нацизмом». В подтверждение этого они ссылаются на результаты закрытых социологических опросов (российские власти много лет используют их). Как ранее писала «Медуза», с начала марта 2022 года, после начала вторжения в Украину, подрядчики АП проводят количественные опросы и качественные исследования — интервью и фокус-группы.

При этом никаких достоверных независимых данных, подтверждающих гипотезу о «воинственном большинстве» россиян, нет. Публикуются различные социологические опросы об отношении россиян к войне, многие из которых показывают, что большинство жителей якобы поддерживает «спецоперацию». Однако многие ученые подчеркивают: в условиях пропаганды, цензуры и репрессий такие исследования вряд ли отражают реальность.

Тем не менее в АП продолжают ориентироваться на собственные данные, свидетельствующие, по утверждению источников «Медузы», о воинственном настрое населения России. В частности, по мнению Кремля, одним из самых серьезных препятствий для «выхода общества из войны» может стать «позиция многих представителей среднего класса», который якобы поддерживает «спецоперацию». Ссылаясь на все те же закрытые опросы, собеседники «Медузы», утверждают, что эти «представители среднего класса» уверены: «В войне нужно идти до победного, если уже ее начали — до Киева или даже до Львова. Отступать нельзя».

«Пока подушка накоплений у таких людей есть. Прямо сейчас обновлять технику большинству из них не надо. Доходы позволяют практически не замечать роста цен на продовольствие. Зато они чувствуют, что выступают за свою страну, за справедливость», — объясняет один из источников.

Косвенно эти слова могут подтверждать итоги опроса тысячи жителей Москвы, проведенного компанией Russian Field по заказу оппозиционного политика Романа Юнемана. Среди группы людей, доходы которых позволяют купить «практически все», за продолжение «спецоперации» высказались 62%, за мирные переговоры — 29%. В группе людей с доходами, которые позволяют купить бытовую технику, поддержка продолжения войны составляет 54%, переговоров — 37%. При этом среди граждан, доходов которых не хватает даже на продукты, за войну высказываются лишь 40%, а за мирные переговоры — 43%.

Однако социолог Григорий Юдин в разговоре с «Медузой» подчеркнул, что такие результаты могут объясняться тем, что «значительная часть российского среднего класса — это силовики и среднего уровня чиновники»: «То есть это прямые бенефициары режима. Либо те, кто знает, когда надо показывать лояльность».

Иллюзия протеста

Источники «Медузы» заявляют, что на таком фоне в Кремле «опасаются возможного недовольства» отступлением войск и переговорами. По оценке властей, оно якобы может вылиться даже в уличные протесты.

Эту гипотезу собеседники «Медузы» объясняют тем, что российская пропаганда «переборщила с нагнетанием темы нацизма» в Украине: «Это слишком сильные триггеры, это оживление памяти о Великой Отечественной, когда воевали с нацистами. Эту память пестовали слишком долго».

При этом публично сотрудники АП поддерживают эту риторику, поскольку считают, что с общественным мнением «спорить поздно» — а воевать все равно придется до какого-то результата, который можно объявить «победой». Например, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко во время школьного форума «Сила в правде» заявил: «Россия, Советский Союз, уже выполняла эту историческую миссию нашего народа, мы уже один раз обеспечили победу над нацизмом, и наш народ, наша страна точно сделает все для того, чтобы нацизм больше никогда не смог поднять голову не только у нас в России, но и нигде в мире».

Вместе с тем два политтехнолога (один из них ранее сотрудничал с АП, второй сотрудничает с Кремлем до сих пор) в разговоре с «Медузой» усомнились в адекватности таких опасений. «Опираться на какую-то социологию сейчас странно. Люди, скорее, пассивны, они могут быть не против войны, но и не за нее. В Москве на машинах среднего класса букв Z что-то незаметно. Респонденты высказываются по инерции — даже, может, не кривят душой. Но это не воинственная поддержка. Сами воевать эти люди не готовы», — комментирует один из них.

Оба собеседника уверены, что в случае «приглушения пропаганды» никаких протестов от сторонников войны ждать не приходится. По словам одного из них, «граждане перестанут думать и говорить о нацистах, полностью переключатся на свои личные проблемы».

Поддерживает эти рассуждения и социолог Григорий Юдин. Он уверен, что опасения властей по поводу возможных протестов сторонников «партии войны» объясняются иллюзиями Кремля. Эксперт также напомнил о статье «Медузы», вышедшей за месяц до начала войны, в котором один из источников, близких к АП, рассуждал, что, по версии Кремля, «любой хипстер» в России «в душе имперец». «Это, конечно, больная фантазия, — говорит Юдин. — Я не знаю никаких подтверждений этому. Эти люди [в Кремле] выдумали себе аудиторию и заставляют всех соответствовать своим выдумкам. Но небезуспешно».

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