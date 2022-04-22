Как компании Запада в обход санкций вооружали Россию: видео о "французских мозгах" БМД-4

Французская компания Thales поставляла тепловизоры для системы управления огнем на российских боевых машинах пехоты БМД-4, которыми начали вооружать ВС РФ в 2016 году, то есть после начала российско-украинской войны и введения санкций против страны-оккупанта. Сюжет об этом показал из освобожденной от захватчиков Бучи в Киевской области главный редактор InfoCar.ua Павел Кащук.

На видео показан расстрелянный из 30-мм пушки БМД-4 гражданский автомобиль Renault Sandero, в котором погибли люди, а также сам трофейный БМД оккупантов.

На тепловизоре, который, со слов автоблогера, "собирается якобы на российском заводе в Вологде по французским чертежам из купленных у французов компонентов", видно логотип Thales. Дата производства на приборе – июнь 2016 года.

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Санкции ЕС запрещают поставки РФ оборудования двойного назначения.

"Это только одна из схем, позволяющая западным компаниям обходить эмбарго и поставлять в РФ самые современные военные технологии. Конечно, не без участия правительств, смотрящих на это сквозь пальцы", – рассказал Кащук.

Более четверти акций компании принадлежит правительству Франции.

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