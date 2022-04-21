Марку Цукербергу навсегда запретили въезд в Россию

МИД РФ "бессрочно" запретил въезд в Россию Камале Харрис, Марку Цукербергу и еще 27 американцам.

"В ответ на постоянно расширяющиеся антироссийские санкции, под которые Администрация Дж.Байдена подводит все большее число граждан России, — как официальных лиц и членов их семей, так и представителей деловых кругов, ученых и деятелей культуры — в ”стоп-лист” вносятся 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня, а также супруг ряда высокопоставленных чиновников. Указанным лицам закрывается въезд в Российскую Федерацию на бессрочной основе" — сказано в заявлении МИД России.

Помимо Марка Цукерберга и вице-президента США Камалы Харрис, в список попали первый заместитель Министра обороны Кэтлин Хикс, руководитель Аппарата Белого дома Рональд Кляйн, официальный представитель Государственного департамента Роберт Каган и другие влиятельные фигуры.

Кроме того, в список включены руководители ряда оборонных и промышленных предприятий США: Кэти Уорден (Northrop Grumman Corporation), Фиби Новакович (General Dynamics), Майкл Петтерс (Huntington Ingalls Industries), Уильям Браун (L3Harris Technologies), Вахид Наваби (AeroVironment), Роджер Кроун (Leidos), Горацио Розански (Booz Allen Hamilton), Эйлин Дрейк (Aerojet Rocketdyne).

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