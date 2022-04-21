Королева прилетела на вертолете в свое поместье в Норфолке из Виндзорского замка.

Ожидается, что Елизавета II остановится в коттедже на территории поместья, который особенно нравился ее покойному мужу, принцу Филиппу.

Празднование состоится в тесном кругу с членами королевской семьи. А официальные мероприятия пройдут в июне.

На почтовой марке, выпущенной ко дню рождения монарха, королева изображена с двумя пони: как известно, Елизавета II в течение всей своей жизни увлекалась лошадьми и верховой ездой.

Снимок был сделан в Виндзорском замке, где королева сейчас проводит большую часть времени. Рядом с ней - два пони фельской породы, которые появятся на предстоящем Королевском Виндзорском конном шоу.

Букингемский дворец опубликовал в своих соцсетях архивные фотографии королевы.

На этом снимке 1928 года маленькой принцессе Елизавете два года.

Пожелания на день рождения

В интервью американскому телевидению внук Елизаветы Второй принц Гарри предположил, что королева, возможно, не придает большого значения этой дате, считая, что "после определенного возраста дни рождения надоедают".

Она проведет время в Вуд-Фарм, коттедже, который бывшая сотрудница королевского хозяйства Тереза Томпсон назвала "маленьким и уютным". Это место стойко ассоциируется с принцем Филиппом, умершим чуть больше года назад.

В начале этого года королева отмечала в Сандрингеме очередную годовщину своего восшествия на престол в 1952 году.

Елизавета II родилась в 1926 году не в королевской резиденции, а в лондонском таунхаусе на Брутон-стрит, где сначала жила с отцом и матерью, ставшими королем Георгом VI и королевой Елизаветой.

С днем рождения королеву уже поздравили премьер-министр Борис Джонсон и лидер лейбористов сэр Кир Стармер.

В последние месяцы у королевы были проблемы с передвижением, и ей пришлось пропустить ряд мероприятий, в том числе пасхальные церковные службы.

В этом году она появилась на публике лишь однажды - на службе в память принца Филиппа в Вестминстерском аббатстве.

96-летие королевы - еще один рекорд для британских монархов. В этом году она стала первым монархом, отметившим 70-летний платиновый юбилей на престоле.

За Елизаветой II следуют королева Виктория и Георг III, которые дожили до 81 года и были единственными британскими монархами, чей возраст перевалил 80 лет.

Согласно данным Управления национальной статистики Великобритании, королева - одна из примерно 124 тысяч человек в возрастной группе от 95 до 99 лет, почти три четверти из которых составляют женщины.

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