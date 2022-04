Королева прилетела на вертолете в свое поместье в Норфолке из Виндзорского замка.

Ожидается, что Елизавета II остановится в коттедже на территории поместья, который особенно нравился ее покойному мужу, принцу Филиппу.

Празднование состоится в тесном кругу с членами королевской семьи. А официальные мероприятия пройдут в июне.

На почтовой марке, выпущенной ко дню рождения монарха, королева изображена с двумя пони: как известно, Елизавета II в течение всей своей жизни увлекалась лошадьми и верховой ездой.

Снимок был сделан в Виндзорском замке, где королева сейчас проводит большую часть времени. Рядом с ней - два пони фельской породы, которые появятся на предстоящем Королевском Виндзорском конном шоу.

Букингемский дворец опубликовал в своих соцсетях архивные фотографии королевы.

На этом снимке 1928 года маленькой принцессе Елизавете два года.

Happy Birthday Your Majesty!

Today as The Queen turns 96, we’re sharing this photograph of the young Princess Elizabeth aged 2.

Then, in 1928, it was never expected she would be Queen, and this year Her Majesty is celebrating her #PlatinumJubilee - a first in British history. pic.twitter.com/DnwsMU81I3