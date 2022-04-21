В Эстонии ввели запрет на использование символики, поддерживающей акт агрессии иностранного государства

Сегодня на пленарном заседании парламент Эстонии принял закон, согласно которому присоединение к агрессии иностранного государства считается преступлением. Также закон запрещает демонстрацию символики, связанной с агрессией.

Закон внесет в Пенитенциарный кодекс связанные с нападением России на Украину поправки, которые, в случае присоединения к агрессии, обеспечат надлежащее наказание. Согласно закону, в качестве преступления наказуемо присоединение к вооруженным силам иностранного государства, совершающего акт агрессии, или к другому вооруженному объединению иностранного государства, принимающему участие в акте агрессии; принятие участия в совершении или подготовке акта агрессии или сознательная поддержка акта агрессии со стороны иностранного государства, в том числе его финансирование. За такое деяние предусмотрено тюремное заключение сроком до пяти лет. То же деяние, если оно совершено юридическим лицом, наказывается денежным штрафом.

Закон также установит запрет на открытую демонстрацию символики, использованной при совершении акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления, с целью поддержки или оправдания этих преступлений. За это деяние законом предусмотрен штраф в размере до 300 штрафных единиц или 1 200 евро, либо арест. В случае, если это деяние совершено юридическим лицом, размер штрафа составит до 32 000 евро. Планируется, что статья, связанная с демонстрацией символики, вступит в силу на следующий день после ее публикации в Riigi Teataja.

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