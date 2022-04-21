Путин приказал не штурмовать "Азовсталь" в Мариуполе

Президент России Владимир Путин заявил, что штурмовать мариупольский завод ”Азовсталь” не нужно.

На встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, которую показало российское телевидение, президент РФ заявил:

”Предлагаемый штурм промзоны „Азовстали” считаю нецелесообразным. Приказываю его отменить. Этот тот случай, когда мы должны думать, — то есть мы всегда должны об этом думать, — о сохранении жизней и здоровья наших солдат и офицером. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела”.

”Есть”, — ответил Шойгу.

”Предложите еще раз всем, кто еще не сложил оружие, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международными правовыми актами. Всем, кто ранен, будет оказана квалифицированная медицинская помощь”, — сказал Путин.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!