Борис Джонсон: вести переговоры с Путиным — все равно что с крокодилом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал журналистам, что всякие попытки остановить войну путем переговоров с Владимиром Путиным, скорее всего, бесмыcсленны, потому что, по его выражению, вести переговоры с Путиным - это все равно что торговаться с "крокодилом, который уже вцепился вам в ногу", пишет русская служба Би-би-си.

Беседуя с журналистами в среду по пути в Индию, Джонсон предположил, что Путин захочет реальных переговоров с Украиной, когда и если добьется возможности вести их с позиции силы, но и тогда он может снова попытаться взять Киев.

Что касается намерений Зеленского, то, по мнению Джонсона, он хочет изгнать российские войска с востока Украины, но, возможно, согласится на переговоры о Крыме.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!