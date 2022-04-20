СМИ: Россия потеряла почти 3000 единиц военной техники, в 3,5 раза больше чем Украина

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Foto: Itar-Tass / Scanpix

По данным аналитического проекта Oryx, который собирает информацию о военных потерях по фото- и видеоматериалам, за 56 дней вторжения Россия потеряла 2998 единиц техники.

Из них 1558 уничтожено, 46 — повреждено, брошено — 244, а 1120 — захвачено украинской стороной. Среди потерь российской армии — 519 танков, больше половины которых было уничтожено, также уничтожено 532 БМП, 306 боевых бронированных машин, 101 БТР, 95 мобильных машин пехоты. Потери Украины в технике, по данным Oryx, в 3,5 раза меньше — 845. Из них уничтожено — 389, повреждено — 22, брошено — 36, захвачено — 398. Украинская армия при этом потеряла 124 танка. Подробности, включая марки подбитой и захваченной техники, здесь. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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