ВИДЕО | Наталья Поклонская: буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины

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Natalija Poklonskaja Foto: Itar-Tass / Scanpix

Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская заявила, что ”буква Z символизирует трагедию и горе”. Об этом замглавы Россотрудничества сообщила в интервью Маше Майерс на ютуб-канале ”Живой гвоздь” — это новый проект журналистов ”Эха Москвы”.

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