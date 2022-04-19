В России засекретят данные о родственниках погибших в Украине военных

Минобороны России решило ограничить доступ к сведениям о родственниках военных, погибших в Украине. Данные о погибших военнослужащих при проведении "спецопераций" еще с 2015 года стали гостайной, но льготы членам семей оформляют гражданские чиновники районных администраций. Теперь минобороны просит правительство передать эти полномочия военкоматам, что сделает более закрытой информацию о погибших участниках войны против Украины.

Удостоверение "члена семьи погибшего ветерана боевых действий" дает право на установленные законом "О ветеранах" льготы, в том числе надбавки к пенсиям, оплату ЖКХ, путевки в санаторий.

Родителям и супругам погибшего, которые получают обычную пенсию или не являются пенсионерами, удостоверения члена его семьи оформляют районные администрации. Они регистрируют выданные удостоверения в специальных книгах учета.

Такой порядок, утвержденный правительством, действует с 2013 года для членов семей погибших в Чечне, Сирии и других горячих точках. Однако для родственников военных, погибших на войне в Украине, минобороны предлагает ввести особое правило - получать удостоверения им придется в военкоматах. Это следует из проекта, опубликованного на правительственном портале правовой информации.

Сейчас военкоматы отвечают за назначение пенсий и льгот только нетрудоспособным родственникам военных в связи с потерей кормильца.

Имена погибших в Украине российских военных сейчас раскрывают власти регионов, публично выражающие соболезнования родственникам, а также сами родственники. В марте Би-би-си, основываясь только на сообщениях, содержащих конкретную информацию о погибшем, включая полное имя и звание, составила список из 557 погибших.

Последний раз минобороны России отчиталось о потерях 25 марта, сообщив о гибели 1351 военнослужащего.

В пояснительной записке к проекту о новых полномочиях военкоматов по выдаче удостоверений родственникам министерство обороны прямо указывает, что это необходимо "в целях ограничения круга лиц, имеющих доступ к сведениям о членах семей военнослужащих Вооруженных сил РФ, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР".

Би-би-си направила в министерство обороны России запрос с просьбой прокомментировать опубликованный проект и ответить на вопрос, почему ведомство предлагает наделить военные комиссариаты полномочиями по выдаче удостоверений члена семьи военнослужащего. Би-би-си также попросила уточнить, сколько удостоверений уже выдано, и ожидает ответа.

Как в России скрывают данные о потерях

В 2015 году российский президент Владимир Путин издал указ, согласно которому сведения, раскрывающие потери личного состава в военное время, а также "в мирное время в период проведения специальных операций" стали гостайной. Полномочиями по распоряжению этими сведениями наделено минобороны.

В Кремле тогда отвергали предположения о том, что есть связь между указом и конфликтом в Украине. Группа активистов, правозащитников и журналистов безуспешно пыталась оспорить указ в Верховном суде России. Они доказывали, что указ принят с многочисленными нарушениями законодательных норм - в том числе о праве граждан на свободный поиск и распространение информации. Верховный суд все аргументы истцов отклонил.

За 55 дней с начала вторжения в Украину российские власти лишь дважды называли число погибших российских военных. 2 марта минобороны заявило, что их 498, а 25 марта назвало новую цифру - 1 351. 7 апреля пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью Sky News заявил, что российская армия понесла "значительные потери" в Украине.

По подсчетам Би-би-си, 20% погибших, о которых сообщали российские регионы, - это офицеры. В украинском генштабе утверждают, что к 19 апреля число погибших российских военных превысило 20 тысяч человек. Примерно такую же цифру российские военные назвали, оценивая потери украинской армии. В условиях войны Би-би-си не может оперативно проверить утверждения официальных лиц воюющих сторон.

Украинские официальные лица и очевидцы утверждали, что, отступая, российская армия могла оставлять тела погибших военнослужащих. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев хочет передать тела погибших России, но Россия "сначала отказывалась, потом какие-то мешки предлагали".

Во второй половине марта глава Николаевской областной администрации Виталий Ким призывал местных жителей сообщать о телах российских военных на освобожденных Украиной территориях: "Они своих не всегда забирают, и весной-летом это будет наша проблема. Просьба сообщать, где они лежат... По возможности собирать в мешки. Поэтому я прошу, придется их собирать и сдавать в рефрижераторы, отправлять их обратно, чтобы их по ДНК идентифицировали, ведь у этих военных тоже есть матери".

Чего ждать родственникам

Родственникам погибших в плену, похищенных и пропавших без вести российских военных получить удостоверения и льготы будет сложнее, чем получившим похоронки. Ведь по закону "О ветеранах" меры социальной поддержки предоставляются членам их семей после того, как эти военные будут исключены из списков воинских частей.

По закону "О воинской обязанности и военной службе" военнослужащий не признается погибшим на военной службе, если он добровольно сдался в плен, дезертировал или погиб в состоянии добровольного опьянения.

При этом для признания военных пропавшими без вести в районах боевых действий установлена длительная процедура. По Гражданскому кодексу России суд может объявить такого человека умершим лишь после двух лет со дня окончания военных действий. Нередко добиваться этого родственникам приходится через суд.

В последние дни родственники ищут членов экипажа затонувшего 14 апреля крейсера "Москва", пытаясь выяснить их судьбу. Так, жительница Крыма Юлия Цывова рассказала Би-би-си, что ее 19-летний сын Андрей служил на флоте как матрос срочной службы и после крушения крейсера "Москва" числится в списке пропавших без вести. Мать 20-летнего матроса Никиты Сыромясова Ольга Дубинина, которая живет в Севастополе, также не может найти сына.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами предложил спрашивать о пропавших моряках-срочниках с крейсера "Москва" у минобороны России.

"Всю информацию в этом плане выдает министерство обороны, и здесь мы не уполномочены что-то сообщать", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о пропавших без вести моряках, проходивших срочную службу на крейсере "Москва".

Би-би-си направила в российское минобороны запрос с просьбой прокомментировать информацию о нахождении Андрея Цывова, Никиты Сыромясова и других военнослужащих срочной службы на борту "Москвы". На момент публикации материала ответ получен не был.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!