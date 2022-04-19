Лавров заявил о новом этапе "спецоперации" в Украине. И пообещал не применять ядерное оружие

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу India Today, что Россия начинает следующую фазу "специальной операции" в Украине. Об этом пишет Meduza.

Лавров заявил, что "спецоперация" направлена "на полное освобождение Донецкой и Луганской республик".

Глава МИД РФ также заявил, что Россия не собирается использовать ядерное оружие в ходе "спецоперации". "Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия, речь идет только об обычных вооружениях", — сказал Лавров, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, что через несколько дней после начала войны президент России Владимир Путин приказал привести в режим особого несения дежурства так называемую ядерную триаду, к которой относятся различные типы баллистических ракет.

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