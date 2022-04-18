Путин: экономический блицкриг Запада против России провалился, но инфляция высокая

Президент России на совещании правительства по экономическим вопросам заявил, что попытка экономического блицкрига Запада против России провалилась.

"Расчет был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах", — сказал Владимир Путин.

При этом Путин признал, что инфляция 17,5% (нынешний уровень в годовом выражении) — это высокое значение. В связи с этим он призвал правительство поддержать россиян и внутренний спрос.

С начала вторжения российских войск в Украину Западные страны ввели беспрецедентное число санкций против России — персональных и секторальных. Под санкции попали в том числе крупнейшие госкорпорации и банки. Украина призывает ЕС ввести полное эмбарго на российские энергоносители.

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