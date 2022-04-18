Минус миллион. Почему власти Беларуси не замечают проблемы демографии

За прошлый год, только по официальной статистике, Беларусь потеряла 94 тысячи человек, в 2020-м - около 60 тысяч. К чему приведет такая динамика? DW разбиралась с экономистами.

В прошлом году Беларусь потеряла 1 процент населения - 94 тысячи человек. И динамика ускоряется. Для сравнения: в 2020-м население сократилось на 60,6 тысяч, в 2019-м - минус около 33 тысяч. "Это, безусловно, немало, это сумма нашей низкой рождаемости, низкого прироста населения и повышенной смертности", - говорит экономист Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский.

Как поясняет экcперт, дело не только в ковиде: "Сейчас мы находимся в самом демографически неблагополучном периоде: поколение так называемых бэби-бумеров, послевоенное поколение, было гораздо больше, чем поколение, которые входит в детородный возраст".

Минус 94 тысячи за 2021 год - это только официальные данные Белстата, которые не учитывают всех покинувших страну за последнее время. На самом деле, страна потеряла гораздо больше людей. "Белстат не может адекватно оценивать количество людей, которые эмигрировали из Беларуси. Часть из них уезжала в Россию - а с ней у нас открытая граница. Кроме того, не каждый человек, который покинул Беларусь через границу с Украиной или ЕС, сообщает государственным органам, что он уезжает навсегда или надолго. Поэтому мы чаще всего можем оценить эмиграцию позже - через полгода-год, когда, например, страны ЕС говорят о количестве выданных ВНЖ", - говорит Львовский.

Сложно сейчас оценить и то, насколько велика новая "военная" волна миграции. "С 2020-го по 2022 год мы оценивали эту цифру - до 100-150 тысяч человек, с началом войны миграция снова увеличилась, как минимум, в отдельных секторах. Некоторые IT-компании вынуждены перевозить чуть ли не весь свой штат. Люди боятся призыва, боялись мобилизации, людям становилось еще менее комфортно жить в Беларуси. Пока мы не можем сказать: это десятки тысяч человек или цифра приближается к ста тысячам", - объясняет экономист.;

Белорусская экономика: динамика хуже прогнозов

Старший экономист центра социально-экономических исследований CASE Серж Навродский отмечает, что сокращение населения - тенденция не последних лет, она более долгосрочная. Сейчас, по данным Белстата, в Беларуси живет 9 255 524 человек. С 1994-го страна потеряла миллион. "Я не видел вразумительной стратегии правительства по решению демографической проблемы. Есть отдельные движения, но это скорее единичные примеры. У меня складывается впечатление, что, скорее всего, эта проблема ушла из повестки: уехали и уехали - такой подход", - говорит он.

Эксперт обращает внимание на то, что динамика сегодня хуже любых прогнозов: "Видно, что экономика уже проседает и будет проседать дальше - из-за демографии". Тем не менее, открыто правительство проблему не обсуждает. Более того, среди редких публичных высказываний официальных лиц на эту тему можно встретить и такие, как например у Андрея Равкова, который, занимая должность госсекретаря Совбеза, дал понять: люди воспринимаются в некотором роде как нагрузка для страны.

В разгар августовских протестов 2020 года на официальной странице в Facebook он написал: "Вопрос к тем, кто так умилен заграничными подпрыгиваниями: вы почему там не живете, освободив здесь каждый свое рабочее место, места ваших детей в садике, уменьшив нагрузку на учителей в школе, конкурс в вуз и очередь к врачу?"

А может, так и надо?

Неужели белорусской экономике выгодно сокращение населения? "Это не так, - не соглашается Лев Львовский. - Если бы мы говорили о какой-то ресурсной экономике РФ, то в некоторой степени это действительно было так. Нефть добывается независимо от того, находитесь вы в стране или нет. Если человек был гражданином РФ и уехал, действительно, нефтяную ренту можно распределять на меньшее количество людей".

Беларусь, объясняет он, не ресурсная экономика, все что есть в стране, все ее богатство создается трудом людей. "Исключения - это калий, некоторое количество добытой нефти, но тем не менее основа белорусской экономики - это человеческий труд, а не полезные ископаемые. Думаю, что для людей из Совета безопасности сейчас важнее не будущее белорусской экономики, а сохранение власти. С этой точки зрения, если все, кто недоволен, уедут, то им будет гораздо проще жить", - объясняет Львовский.

Похожего мнения придерживается и Серж Навродский: "Может быть, для экономики СССР стейтмент о том, что лучше кормить меньше людей, и мог иметь какое-то значение, но с точки зрения экономической теории это не имеет смысла. Думаю, что люди, которые принимают решения в правительстве, связанные с недемографическими проблемами, не всегда понимают до конца, насколько важны люди в экономике".

К чему приведет сокращение населения в Беларуси?

В экономической теории отток населения - это всегда минус, по трем причинам, поясняет аналитик CASE. "Во-первых, сокращается количество людей, которые работают в экономике, зарабатывают, создают продукт, добавленную стоимость. Во-вторых, люди платят меньше налогов. В-третьих, люди меньше покупают, покупательский спрос уменьшается. Во всей экономической истории я не видел примеров, когда меньшее количество населения приводило бы к лучшему состоянию экономики", - отмечает Серж Навродский.

Он приводит пример: на 1 января 2022 года белорусские наниматели заявляли о наличии 92 тысяч свободных рабочих мест, что почти на 28 процентов выше, чем год назад. "Есть много областей экономики, где у нас не хватает людей, - уточняет Лев Львовский. - Но надо понимать, что человек - и субъект, и объект экономики одновременно. Люди сами создают рабочие места, новые идеи, а за счет этого в том числе и растет экономика. Если мы посмотрим на IT-сектор в Беларуси, теперь уже многострадальный, он создавался из ничего. 30 лет назад нельзя было сказать, что нам не хватает ста тысяч айтишников. 30 лет назад всех хватало, но люди создали новые рабочие места с высокими зарплатами, с высокой добавленной стоимостью. И эти рабочие места последние годы обеспечивали нам до половины экономического роста Беларуси".

Когда речь идет о демографических проблемах, эксперты обращают внимание не только на то, что ждет страну завтра, но и на то, что будет через десятки лет. "У нас консолидированная пенсионная система. Это означает, что к середине 21-го века количество пенсионеров на одного работающего белоруса увеличится в полтора раза (8 пенсионеров на 10 человек трудоспособного возраста). Это значит, что нам надо будет либо сокращать пенсии в полтора раза к 2050 году, либо увеличивать налоги на работающего. Хотя наши налоги, наши отчисления в ФСЗН и так уже довольно большие", - приводит пример Лев Львовский.

В ближайшее же время последствия демографической проблемы будут связаны в первую очередь не с количеством людей, а с их "социально-экономическим качеством", считает он. "Уезжает много высокообразованных людей, людей с мобильными профессиями, активных, молодых. Надо понимать, что вокруг молодых людей, которые зарабатывают полторы тысячи долларов и больше, в Беларуси уже сложилась своя индустрия: кафе, рестораны, спортзалы, строительство новых квадратных метров для молодых семей. Все это будет испытывать уменьшение внутреннего спроса. Здесь я бы не говорил о какой-то катастрофе, но спрос на какие-то сервисы будет падать. А это дальнейшее падение экономики".

"Критически ничего с экономикой не станет, однако будут наблюдаться какие-то негативные тенденции, - говорит Серж Навродский. - Все накопившиеся проблемы усиливаются еще больше при оттоке населения. Иногда и санкции не нужны, мы сами себя ставим в такую негативную ситуацию".

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