Фотографии опубликовал сайт Oryx, который ведет статистику потерь российской армии в войне с Украиной.

Фотографии сделаны днем, на них виден силуэт корабля с креном на левый борт, многочисленными повреждениями и дымом от сильных пожаров. По некоторым характерным особенностям конструкции можно сделать вывод, что это все-таки крейсер ”Москва”.

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Отмечается, что на авторство фото претендуют моряки с турецкого корабля, который якобы оказывал крейсеру помощь. Однако есть также предположение, что фото сделано с борта российского пожарного судна, одного из пяти, которые тушили пожар на крейсере.

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