Опубликованы первые фотографии крейсера ”Москва” после удара украинских ракет

В Сети опубликованы фотографии, на которых, по данным авторов фото, изображен российский ракетный крейсер ”Москва” после попадания украинских противокорабельных ракет, пишет slovoidilo.ua.

Фотографии опубликовал сайт Oryx, который ведет статистику потерь российской армии в войне с Украиной.

Фотографии сделаны днем, на них виден силуэт корабля с креном на левый борт, многочисленными повреждениями и дымом от сильных пожаров. По некоторым характерным особенностям конструкции можно сделать вывод, что это все-таки крейсер ”Москва”.

Отмечается, что на авторство фото претендуют моряки с турецкого корабля, который якобы оказывал крейсеру помощь. Однако есть также предположение, что фото сделано с борта российского пожарного судна, одного из пяти, которые тушили пожар на крейсере.

***BREAKING*** -> https://t.co/JfGRiqMVf6#Moskva Sinking: Images Reveal Once Powerful Russian Navy Ship On Fire First analysis shows fire aft of Vulkan missiles and ahead of S-300 missiles, Possibly this is before a larger explosion First analysis, caveats apply, OSINT pic.twitter.com/b4FbBHsxLo — H I Sutton (@CovertShores) April 17, 2022

Reportedly the Moskva on 4/15 pic.twitter.com/HstqXYUQJf — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 17, 2022

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