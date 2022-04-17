Борис Джонсон поздравил украинцев с Пасхой на украинском языке

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил христиан, отмечающих сегодня праздник Пасхи, отдельно упомянув верующих из Украины.

По словам Джонсона, в этом году для украинских христиан - отмечают ли они Пасху сегодня или через неделю, по православному календарю - "послание Христа, символизирующего триумф жизни над смертью и добра над злом звучит актуальнее, чем когда-либо".

Видеообращение британский премьтер записал по-английски, но буквально через несколько минут сам же ответил на него пожеланием на украинском языке: "Да укрепит господь всех вас, на Него уповающих, и да не покинет отвага ваши сердца".

Будьте сильні і майте в серцї одвагу, ви всї, що вповаєте на Господа. 2/2 pic.twitter.com/mA7I7P9no1 — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 17, 2022

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