Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В Кодекс об административных правонарушениях вносится новая статья 13.48, которая предусматривает:
- для физических лиц — штраф до двух тысяч рублей или арест до 15 суток (при повторном нарушении штраф увеличивается до пяти тысяч рублей).
- для юридических лиц — штраф на до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении им также грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток.
- Отождествление действий руководства СССР и нацистской Германии и отрицание ”решающей роли” советского народа в разгроме нацизма было объявлено незаконным в 2021 году. Но тогда в законе не было прописано наказание за его нарушение. Закон, устанавливающий ответственность за отрицание ”решающей роли советского народа” в разгроме нацизма и отождествление действий СССР и Третьего рейха, Госдума приняла 6 апреля.
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