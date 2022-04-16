Covid-19: в китайском городе Сиань вводится частичный локдаун

Власти китайского города Сиань в пятницу, 15 апреля, объявили о введении частичного локдауна в связи с новой вспышкой коронавируса SARS-CoV-2. Согласно распоряжению местного правительства, с 16 апреля по 19 апреля жители города — примерно 13 млн человек — должны по возможности оставаться дома и работать удаленно.

Кроме того, в этот период будут закрыты рестораны, а также различные культурные и развлекательные заведения. Такси и автомобилям из служб проката запрещено выезжать из города.

Вспышка из-за "омикрона"



С марта Китай борется с самой сильной вспышкой Covid-19 с начала пандемии, что обусловлено распространением омикрон-варианта коронавируса. В этом месяце в Сиане было выявлено 43 новых случая заражения. В декабре прошлого года в городе также действовал локдаун из-за вспышки инфекции, связанной с вариантом коронавируса "дельта".

СМИ отмечают, что в Китае по сравнению с другими странами мира выявляют небольшое число заражений. Однако власти страны преследуют политику "абсолютной нетерпимости" к Covid-19, прибегая к жестким ограничениям.

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