Эксперт: три процента белорусов поддерживают ввод армии Беларуси в Украину

Динамику общественного мнения по отношению к войне России против Украины в Беларуси пока определяют две основных группы – ядро протеста и бастион Лукашенко. На вопросы Delfi отвечает экс-директор Института социологии Национальной академии наук Беларуси Геннадий Коршунов, который в 2020 году вынужден был покинуть свой пост из-за своей политической позиции. Сейчас Геннадий является старшим экспертом Центра новых идей и автором телеграм-канала "Што думаюць беларусы".

На какие группы делится сегодня белорусское общество по отношению к войне России против Украины?

- Когда мы говорим о делении общества на какие-то группы, то в любом случае речь идет о моделировании. Во многом именно от исследователя зависит, какой вариант модели он выберет.

Самое распространённое деление, на которое сейчас опирается абсолютно большинство аналитиков, связано с результатами исследований, которые проводятся белорусской инициативой Chatham House.

Это качественное исследование, и важно, что оно идет в мониторинговым режиме.

В этом исследовании авторы выделяют три группы - ядро протеста (противники Лукашенко), нейтральная (середина) и бастион Лукашенко (сторонники Лукашенко).

При оценке результата исследования важно учитывать методологию исследования – как эти группы выделяются. Здесь деление на эти группы математически строгое, на основе факторного анализа.

С моей точки зрения, это деление рабочее, но несколько упрощенное.

Простым человеком эти три группы воспринимаются как монолитные, как будто все в каждой из трех групп думают одинаково. Кроме того, есть риск попасть в несколько ловушек, в том числе ловушку названий. И это мешает адекватно воспринимать разнообразие мнений.

Я вижу более сложную ситуацию. Мои выводы основаны на результатах нескольких недавно проведенных исследований, в том числе Chatham House, "Белорусской аналитической мастерской" (BAW) Андрея Вардомацкого и другим, которые находятся в открытом и закрытом доступе.

Треть населения – ядро протеста

- Примерно 30-35 процентов, то есть около трети населения, обозначенное как ядро протеста, - это действительно ядро. Это люди, которые уверенно, жёстко стоят на позициях, обозначившихся в 2020 году в ходе событий, связанных с президентскими выборами и последовавшими за ними протестами и репрессиями в отношении протестующих.

В этой группе заметна некоторая динамика к уменьшению численности, что я склонен связывать с фактором страха. Этот феномен, кстати, также описывается в исследованиях Chatham House.

Нейтральная группа – это не болото, и большинство этих людей недовольны властью

- Следующая группа - так называемые нейтралы.

На мой взгляд, говорить о них как о болоте, неправильно. Этой группе людей близки требования, которые выдвигали протестующие в 2020 году, и эти требования - скорее продемократические.

Не все, но большинство этих людей недовольны существующей властью, их не удовлетворяет положение дел в Беларуси - ни в экономике, ни в политике.

Бастион Лукашенко раза в три меньше ядра его противников

- Полюс, названный в исследовании Chatham House бастионом Лукашенко, - это от 20 до 30 процентов респондентов. Но и эта группа - сторонники Лукашенко - тоже очень неоднородная.

При подробном анализе распределения ответов на вопросы респондентам, выясняется, что ядро сторонников Лукашенко раза в три меньше ядра противников.

Потому что жестких, очень консервативных, очень мотивированных, лично заинтересованных, готовых поддержать любые указания и распоряжения Лукашенко, - таких людей всего процентов 10.

Это очень хорошо видно, например, по ответам на вопрос, нужно ли расследовать преступления силовиков. Ответ «да» выбрали около 12 процентов опрошенных.

В разных исследованиях, результаты которых я анализировал, те же 10 -12 процентов, отвечая на разные вопросы социологов, выбирают ответы, свидетельствующие об однозначной поддержке Лукашенко. Вот это и есть ядро сторонников Лукашенко.

Ещё дополнительно процентов 10 - это люди, которые в принципе довольны существующим положением. Они довольны тем, как функционируют системы государства, начиная от системы управления и заканчивая различными социальными институтами от, например, транспортной системы до системы социальной защиты. Их можно назвать консерваторами.

Группа тех, кто затрудняется с ответом, выбирает ситуативно

- Процентов 20 – люди, которые на разные вопросы обычно выбирают вариант «затрудняюсь ответить». Именно их скорее можно обозначить как нейтралов, у которых не сформировано собственное мнение. Они отвечают ситуативно, сегодня – так, завтра - иначе.

Эта группа тоже достаточно неоднородна. Одна ее часть не верит никому – ни власти, ни тем, кто поддерживает протест. Как правило, это люди с достаточно низким жизненным уровнем, они думают, что их все обманывают, поэтому они дистанцируются от всех лидеров и заботятся только о собственном выживании.

Вторая часть нейтралов – чуть более обеспеченные люди. Они понимают, что система работает плохо, государство не обеспечивает то, что оно должно, социальные институты работают не так, как надо, но в принципе что-то как-то работает, и по большому счету они удовлетворены существующим положением вещей.

Отношение белорусов к войне

- Очевидно, и данные социологических исследований свидетельствуют об этом: абсолютное большинство, - можно сказать, что практически все белорусы – против участия белорусов в войне.

По результатам последнего исследования Chatham House, только 3 процента опрошенных выступают за ввод белорусских солдат на территорию Украины, то есть за непосредственное участие в военных действиях.

3 процента – это фактически ошибка выборки. Поэтому можно говорить, что все белорусы против ввода белорусских войск в Украину.

Часть белорусов искренне считает, что Беларусь в войне не участвует

- По международному законодательству Беларусь является со-агрессором в российско-украинской войне. Просто по факту того, что предоставила свою территорию для российского вторжения, для нанесения ракетно-бомбовых ударов по Украине.

И вот это не всегда до людей доходит. По крайней мере, до некоторой части белорусов.

То есть некоторая часть общества абсолютно искренне уверена, что Беларусь в этой войне не участвует.

И Лукашенко про это тоже говорит, - потому что войска же не введены. И при этом за скобки вынесен факт предоставления своей территории для агрессора.

Военные действия России в Украине поддерживают менее трети белорусов, которые верят пропаганде и думают, что это не война

- По результатам исследования Chatham House, 28 процентов опрошенных как бы принимают сторону России в событиях в Украине.

Почему как бы, а главное, - что поддерживают?

Далее я буду говорить о выводах на основании результатов исследования, проведенного Центром новых идей во второй половине марта.

Поддерживают Россию те, кто верит пропаганде. А Беларусь, напомню, во многом остается в пространстве российского информационного поля (здесь речь идет, прежде всего, о людях, которые смотрят телевизор, а не ищут информацию самостоятельно в других источниках), белорусские официальные СМИ почти полностью повторяют российскую пропагандистскую риторику: начиная от того, что это не война, а спецоперация, и заканчивая тем, что в Украине якобы фашисты, бандеровцы.

Риторика очень похожа на ту, что была в 2020 году в отношении протестующих в Беларуси – наркоманы, проститутки и прочее… Та же риторика сейчас используется относительно украинцев.

Белорусские официальные медиа также делают акцент на желании Беларуси выступать в роли миротворца, а также на демонстрации кадров беженцев из Украины, которым помогают в Беларуси. При этом ни одного сюжета, где беженцы из Украины четко бы говорили о том, что у них был выбор, где искать убежища – в Беларуси, России или в Европе, - официальные белорусские медиа до сих пор не показали.

Какие источники информации влияют на формирование общественного мнения в Беларуси и в России, в чем разница?

- Конечно, прежде всего, это телевидение и интернет.

Интернет в Беларуси становился доминирующим источником информации для разных групп населения (в данном случае прежде всего возрастных) уже с начала 2010-х годов. Сразу он стал более значим для молодежи; в середине 2010-х годов – для людей среднего возраста; на рубеже 2019-2020 годов интернет как источник информации обошел телевидение для всего общества.

Отдельно отмечу, что по степени доверия интернет обошел телевидение еще раньше – где-то в 2017 году.

Здесь нужно понимать такую особенность белорусского медиа поля – до недавнего времени весь интернет был пространством свободным от цензуры, вотчиной независимых медиа. Государственная пропаганда транслировалась практически только через телевидение. С другой стороны, телевидение было исключительно государственным, оппозиционные мнения там не допускались. То есть абсолютно.

А вот новые медиа в Беларуси изначально формировались и создавались как минимум как независимые, а зачастую и как оппозиционные.

Белорусский режим полностью проспал этот процесс цифровизации. Опомнились уже после 2020 года и начали разрушать независимое цифровое информационное пространство, пытаясь создавать что-то свое. Однако здесь государственная пропаганда столкнулась с проблемой – большая часть белорусов привыкла сравнивать новости.

У белорусов еще в 1990-х годах был выбор между российским и белорусским телевидением. И в те годы белорусское телевидение значительно отличалось по многим параметрам и в худшую сторону от российского. Значительная часть белорусов смотрели и белорусские телеканалы, и российские государственные и негосударственные СМИ. Смотрели, сравнивали спектр – и учились формировать собственное мнение.

Здесь важен факт – наличие нескольких информационных источников. И кроме того, четкое понимание и деление – на наше и не наше.

По мере появления все большего количества источников информации, белорусы выбирали, чему доверять. Конечно, нельзя сказать, что в Беларуси поставлен железный заслон перед пропагандой, но некоторый скепсис и некоторые компетенции в отсеве информации, выработке собственного мнения у белорусов, безусловно, есть.

Большинство россиян и раньше, и сейчас жило и живет в принципиально иной информационной ситуации, поэтому и сила пропагандистского воздействия на российскую аудиторию несоизмеримо более мощная. В том числе и потому, что колоссальные деньги и ресурсы российское государство вкладывало в качественную пропаганду.

В этом одна из причин столь разного отношения белорусов и россиян к событиям в Украине.

И все же, почему большинство белорусов реагируют на войну России против Украины не так, как большинство (если верить соцопросам) россиян?

- Объективно Беларусь выступает в очень некрасивой позиции со-агрессора. Однако, опираясь на результаты социологических исследований, можно утверждать, общество белорусское, по сравнению с российским, реагирует на войну диаметрально противоположно.

Глобально важной причиной является очень разная история обеих стран и разное восприятие войны как феномена на уровне так называемой «семейной памяти».

Кроме того, как мы уже говорили, работает очень разная подверженность пропаганде, связанной с Украиной.

Еще момент – белорусы гораздо лучше знают Украину и украинцев. Очень многих белорусов связывают с украинцами и родственные, и деловые отношения, опыт непосредственных поездок в Украину.

И поэтому они просто не могут поверить в этот бред, который несет пропаганда. Белорусы, которые бывали в Украине, знают, что там можно спокойно говорить на русском языке, а если на белорусском, то еще и улыбаются в ответ.

Белорусы, которые до недавнего времени часто ездили в Украину, рассказывали о своих впечатлениях друзьям, знакомым и старшим родственникам, которые, допустим, смотрят российское телевидение, и таким образом развеивали сомнения своих близких по поводу ситуации в Украине.

Также важно, что гораздо больше белорусов, чем россиян имеют личные впечатления о жизни не только в Украине, но и в Европе. Ведь российская пропаганда нацелена не только против Украины, но и против «коллективного Запада».

В процентном соотношении по отношению ко всему количеству населения гораздо больше белорусов ездят за границу. Совсем недавно несколько лет подряд белорусы были чемпионами в мире по количеству выданных шенгенских виз на душу населения.

Для многих белорусов европейская цивилизация является естественным пространством, с которым они связаны лично, туда ездят по делам, на отдых, поучиться, поработать.

Относиться скептично к той картинке, которую рисует российская пропаганда об Украине, белорусов заставляет и их недавняя собственная история. Именно проститутками и наркоманами называла белорусская пропаганда тех, кто протестовал против Лукашенко после президентских выборов в августе 2020-го года.

Белорусы имели возможность сопоставить то, что они видели своими глазами, то, что случилось с ними или с их друзьями, родственниками и знакомыми, протестовавшими против Лукашенко, и что об этом им рассказывали по телевизору. Еще и поэтому диссонанс между пропагандой и реальностью для белорусов гораздо заметнее, чем для россиян.

- Многие белорусы живут в тревожном ожидания закрытия железного занавеса, который, как думают люди, может опуститься и изнутри, и снаружи. Что вы можете сказать по этому поводу?

- Насколько эти настроения сильны и распространены, я пока сказать не могу, таких данных пока нет. Я думаю, что вероятность закрытия границ изнутри не высока. Из опыта предыдущих лет можно утверждать, что семьи работающих за границей белорусов живут при их материальной поддержке в самой Беларуси, и властям сейчас было бы крайне невыгодно перекрывать этот финансовый поток, складывающийся из-за трудовой миграции белорусов.

Другой вопрос, что условия изменились. Возможно, что не все, кто раньше ездил работать в Европу, смогут это сделать сейчас. По разным причинам.

Что же касается отношения к белорусам в Европе, то, я думаю, достаточно много будет зависеть от многих факторов: от действий белорусских партизан на территории Беларуси, от участия белорусских подразделений в составе военных сил Украины, от работы белорусской диаспоры, от усилий Светланы Тихановской и ее команды. Мы видим, что она осознаёт проблему и пытается её решать.

- Лукашенко обязан лично Путину сохранением своей власти после сфальсифицированных итогов президентских выборов в 2020 году, и именно из-за этого Беларусь оказалась в статусе со-агрессора. От санкций, которые уже введены и тех, которые еще введут, страдает и будет страдать в том числе и то белорусское большинство, которое Лукашенко не поддерживает. На кого, на ваш взгляд, белорусское общество возложит ответственность за эту ситуацию и как изменится отношение белорусов к Союзу России и Беларуси?

- Сейчас говорить сложно, потому что ситуация уже очевидно будет очень динамичной. Есть вероятность, что может сработать и так называемый эффект флага, - когда в ситуации опасности общество объединяется вокруг лидера.

То есть нельзя исключать вариант, когда часть белорусского общества из-за санкций, введенных Западом против Беларуси, и вызванного этим повышения цен, безработицы и прочих тяжелых последствий сплотится вокруг Лукашенко и станет более пророссийским.

Но возможен и другой вариант, когда виновником этих санкций, - и абсолютно справедливо, - будет обозначен Лукашенко, который и протест жесточайше подавлял, и самолет иностранный посадил, и российскую агрессию поддержал.

Не думаю, что сейчас хоть кто-нибудь может прогнозировать с высокой долей вероятности, как будут развиваться события и куда качнется маятник общественных настроений в Беларуси.

Сейчас белорусы ощущают только первый удар войны: санкции введены, и эффект от некоторых из них уже заметен. Вторым будет удар санкций с огромным отложенным эффектом, который тоже будет определять колебание маятника в сторону Запада или Востока.

Западные санкции, - мы видим очень чётко сейчас по России, -воспринимаются как удар врага. Но это по России. А как это воспримет белорусское общество, - ожесточит ли это белорусов против Запада, это вопрос.

Ну и остаётся открытым вопрос, насколько жёсткими и всеобъемлющими окажутся в итоге санкции в отношении Беларуси.

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