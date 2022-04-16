"Украинских баб насилуй". История перехваченного СБУ разговора российского десантника с женой

Радио Свобода и расследовательский проект "Схемы" нашли российского солдата, которому жена наказала насиловать украинских женщин. Сейчас он ранен и лечится в госпитале в Севастополе.

Разговор, в котором женщина предлагает мужчине насиловать украинок, был опубликован Службой безопасности Украины 12 апреля. По записи можно предположить, что опубликованный фрагмент является частью более продолжительного диалога. Мужчиной оказался Роман Быковский, бывший срочник Росгвардии, а затем – военнослужащий 108-го гвардейского десантно-штурмового полка, участвовавшего в аннексии Крыма. Именно сюда он не так давно перевез свою семью из России.

"Мне ничего не говори!"

– Так, ты давай там, украинских баб насилуй, да? И мне ничего не говори. Понятно? (смеется).

– Насиловать и тебе ничего не говорить?

– Да, чтобы я ничего не знала. А что? (смеется).

– Можно, да?

– Да, разрешаю. Только предохраняйся!

– Хорошо.

В Украине с начала войны зафиксировано множество свидетельств сексуального насилия со стороны российских военных в отношении украинских граждан. Восьмого апреля Людмила Денисова, уполномоченная по правам человека в Украине, обратилась в ООН с просьбой расследовать такие случаи – изнасилования 14-летней девочки, 11-летнего мальчика и 20-летней женщины в Буче и Ирпене Киевской области.

12 апреля жительница села Малая Рогань в Харьковской области рассказала телеканалу "Настоящее Время", как российский солдат забрал ее дочь и изнасиловал в школе.

Правозащитная организация Human Rights Watch еще 4 марта опубликовала доклад, в котором упоминаются случаи изнасилований в Мариуполе и Черниговской области.

Журналисты агентства France Press поговорили с женщиной из оккупированного Россией Херсона, которая рассказала им, что ее изнасиловали российские солдаты. "Они просто молча повалили меня на кровать, молча раздели. В четыре часа утра они просто ушли. Они между собой не разговаривали. Просто обзывали хохлушкой, бандеровкой. И потом сказали: "Ладно, все, нам на пост заступать. Мы пошли".

Дивизия имени Дзержинского

Именно в Херсонской области в апреле 2022 года, как удалось узнать "Схемам", находился в момент разговора по телефону россиянин, которому его жена "разрешила" насиловать "украинских баб". От источников в правоохранительных органах Украины журналистам "Схем" стали известны телефонные номера абонентов, участвовавших в этой беседе.

Как выяснило Радио Свобода, эти номера использовались при регистрации двух аккаунтов в социальной сети "ВКонтакте": на имя 27-летнего Романа Быковского и Ольги Быковской, в девичестве – Пинясовой. Супруги растят сына, ему 4 года.

Роман и Ольга родом из Орла. Аккаунт Быковского закрыт, но он есть в друзьях у Алексея Забрусова, и из их совместных фотографий видно, что они вместе проходили в 2016 году срочную службу в Отдельной дивизии оперативного назначения (ОДОН) имени Дзержинского Войск национальной гвардии России.

У Забрусова также есть фотографии, которые можно геолоцировать как снятые в Балашихе, на территории штаба дивизии.

Переезд в Крым

"Дождалась!" – пишет Ольга Быковская о Романе, публикуя их совместную фотографию, сделанную 26 октября 2016 года после его демобилизации. Объявления на "Авито", которые Роман Быковский размещал в 2018 году, позволяют сделать вывод, что после окончания срочной службы они с женой и сыном перебрались в аннексированный Россией Крым.

Отсюда же, из Феодосии, вскоре начинает публиковать фотографии в своих "Одноклассниках" и мать Быковского, Ирина. Так, несколько снимков сделаны у местной достопримечательности – "Фонтана влюбленных". Из комментариев Ольги Быковской во "ВКонтакте" можно сделать вывод, что семья живет в Феодосии и сейчас: например, 19 января 2022 года Ольга жаловалась, что не смогла попасть на прием к местному косметологу, а 13 февраля откликнулась на призыв помочь деньгами на операцию собаке, которую сбила машина в центре этого города.

Одна из фотографий в "Одноклассниках" Ирины Быковской опубликована 10 февраля 2018 года и может объяснять, как ее сын попал в 2022 году в Херсонскую область, где его разговор с женой об "украинских бабах" перехватила СБУ. На этом снимке Роман Быковский сидит в военной форме у шлагбаума с автоматом Калашникова. На рукаве хорошо виден шеврон – с помощью расследовательской группы Conflict Intelligence Team нам удалось установить, что Быковский в то время служил в дислоцированном в Новороссийске 108-м гвардейском десантно-штурмовом полку, входящем в состав 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Он заключил контракт с Министерством обороны не позднее февраля 2018 года.

"Поздравляю своего любимого сына с праздником днём защитника отечества желаю удачи здоровья успехов во всем!" – пишет Ирина Быковская в своем аккаунте во "ВКонтакте" год спустя, 22 февраля 2019 года, выкладывая его фотографию в военной форме на берегу моря.

Об участии десантников 108-го десантно-штурмового полка в войне с Украиной ранее не сообщалось, зато хорошо известна роль этого подразделения в аннексии Крыма: военнослужащие 108-го ДШП активно фотографировались на полуострове весной 2014 года и выкладывали эти снимки в соцсети. Участвовал полк и в сирийской кампании. Служит ли Быковский там сейчас, неизвестно.

"Он в Севастополе в госпитале лежит"

Радио Свобода позвонило Роману Быковскому. Он подтвердил, что это его имя и фамилия, а на вопрос, остается ли он в Херсонской области, ответил отрицательно и сказал, что находится в Севастополе. Спросив, кто ему звонит, и узнав, что это журналист, Быковский сказал, что голос на опубликованной СБУ прослушке ему не принадлежит. Запись разговора, сделанная Радио Свобода, показывает идентичность его голоса тому, который звучит в беседе об "украинских бабах".

Издания дозвонились и до Ольги Быковской. Голос женщины также полностью совпадает с голосом на опубликованной украинской спецслужбой аудиозаписи. Ольга Быковская подтвердила Радио Свобода, что ее муж находится в Севастополе, уточнив, что он лечится в госпитале после ранения. По словам Ольги, где именно был ранен Роман Быковский, она не знает. После этого ответа Ольга Быковская прервала разговор и стала сбрасывать дальнейшие звонки. На наши сообщения в социальных сетях ни Роман Быковский, ни его жена не ответили.

"Сообщений о сексуальном насилии все больше"

11 апреля исполнительный директор структуры "ООН-женщины" Сима Бахус выступила в Совете Безопасности ООН и рассказала о своей поездке в Молдову, где она встречалась с беженцами из Украины – преимущественно женщинами и детьми.

"Мы все чаще слышим сообщения об изнасилованиях и сексуальном насилии. Все они должны быть изучены в ходе независимого расследования, чтобы обеспечить справедливость и торжество правосудия. Вызывает тревогу ситуация, в которой массовое перемещение сочетается с данными о присутствии в стране большого числа призывников и контрактников и той жестокости, которую они проявляют против мирного населения Украины", – сказала Бахус.

Перед членами Совета Безопасности выступила и Екатерина Черепаха – президент украинской правозащитной организации "Ла Страда", специализирующейся на борьбе с насилием и неравенством на гендерной почве.

"Сообщения об изнасилованиях поступают нам из Киевской, Херсонской и Черниговской областей. Об этих преступлениях сообщают выжившие жертвы и очевидцы. Они сообщают о групповых и многократных изнасилованиях оккупантами. Женщин насиловали в присутствии членов их семей, угрожали убить их самих, их детей или других членов семьи. Это – реальные случаи, реальные люди и реальные факты", – сказала Черепаха. По ее словам, многие жертвы насилия не готовы рассказывать о том, что с ними случилось, другие опасаются за свою жизнь. Рассказывают об этих преступлениях в основном те, кому удалось добраться до более безопасных мест, но и они слишком травмированы и в первую очередь нуждаются в психологической поддержке.

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