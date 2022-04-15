Зеленский: всех должна беспокоить возможность ядерного удара РФ

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что лидеры стран мира должны быть обеспокоены возможностью применения Россией тактического ядерного оружия в войне против Украины.

В интервью CNN Зеленский ответил на вопрос о том, согласен ли он с оценкой директора ЦРУ Уильяма Бёрнса. Тот в четверг заявил, что военные неудачи России повышают риск того, что президент Владимир Путин отдаст приказ использовать тактическое ядерное оружие.

"Не только я, все страны мира должны быть этим обеспокоены. Потому что это может быть не реальной информацией, но может быть и правдой" - сказал Зеленский, напомнив об угрозах применить химическое оружие (представитель так называемой ДНР Эдуард Басурин ранее заявил, что его слова о применении химических войск в Мариуполе не так поняли - РС). "Жизнь людей для них ничто" - сказал о российском руководстве президент Украины.

Разведка как США, так и Украины в последние дни заявили, что пока не наблюдают признаков подготовки Россией ядерного удара по украинской территории.

Вскоре после начала войны, 27 февраля, Владимир Путин приказал перевести российские стратегические силы в особый режим несения службы. Сообщений об отмене этого приказа не было.

Американская разведка ранее выражала опасения, что Россия может прибегнуть к ядерному оружию, если будет чувствовать приближение своего поражения в наземной войне и в результате экономического давления Запада. Речь идёт не о стратегическом ядерном оружии, то есть не об ударе по США, а о тактическом ударе по Украине с целью перехватить инициативу в войне.

Президент США Джо Байден и другие политики Запада неоднократно заявляли, что, стремясь остановить Россию и оказать помощь Украине, они не готовы к прямой военной конфронтации с Москвой, поскольку это могло бы означать ядерный конфликт. Поэтому США и страны НАТО не направляют в Украину своих солдат, а также осторожно подходят к поставкам Киеву тяжёлых вооружений.

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