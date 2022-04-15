Глава ЦРУ предупредил о риске ядерного удара России из-за неудач в войне против Украины

Директор ЦРУ Уильям Бернс предупредил об опасности применения тактического или малого ядерного боеприпаса со стороны России, если президент Владимир Путин отчается добиться подобия победы в войне против Украины.

Глава внешней разведки США, однако, подчеркнул, что он не располагает данными о развертывании войск или перемещении вооружений, которые указывали бы на такие планы. ЦРУ пристально следит за любыми признаками этого, по его словам.

При этом Бернс заявил, что администрация президента США Джо Байдена серьезно относится к угрозе применения Россией ядерного оружия, "учитывая возможное отчаяние президента Путина и российского руководства, если брать в расчет военные неудачи, с которыми они столкнулись" во время вторжения в Украину.

Тактическим называется менее разрушительное ядерное оружие, рассчитанное на применение на поле боя. Россия имеет большой арсенал подобного оружия.

Бернс также назвал действия российских войск в Буче и других частях Украины "ужасающими преступлениями" и предупредил, что следующий этап войны будет кровавым.

Директор ЦРУ осудил и действия Китая, назвал председателя КНДР Си Цзиньпиня "молчаливым партнером в путинской агрессии".

Бернс служил послом США в России в 2005-2008 годах; он говорит на русском, французском и арабском языках.

Он больше других высокопоставленных членов администрации Байдена встречался с российским руководством.

Последний раз Бернс был в Москве в ноябре 2021 года по заданию Байдена — чтобы предупредить Путина о том, что американская разведка знает о планах вторжения.

Источник Би-би-си рассказывал, что некоторые российские чиновники именно от главы американской внешней разведки узнали, что их страна может напасть на Украину.

В четверг Бернс заявил, что ноябрьская встреча произвела на него тяжелое впечатление.

"Хотя тогда еще не казалось, что он принял окончательное решение начать вторжение в Украину, Путин демонстративно склонялся к этому, очевидно, беспокоясь, что его шансы повлиять на [политическую] ориентацию Украины уменьшаются", — сказал Бернс.

Бернс считает, что Путин ожидал быстрой капитуляции украинской армии и победы российских сил с минимальными потерями — и не предвидел жестких санкций от Европы, а также считал, что валютные резервы защитят российскую экономику от санкций.

Все эти расчеты оказались несостоятельными, подчеркнул Бернс; через семь недель после начала войны воля украинского народа остается несломленной, а Россия несет колоссальные материальные и репутационные потери.

Бернс также заявил, что раскрывая секретные данные о планах России, американская разведка помешала попыткам Путина скрыть правду об агрессии против Украины.

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