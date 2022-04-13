Стрельба в метро Нью-Йорка: десять человек ранены, нападавший скрылся

Как минимум 16 человек пострадали во вторник утром в результате вооруженного нападения на платформе нью-йоркского метро. Нападавший скрылся с места преступления, его разыскивает полиция, пишет Русская служба Би-би-си.

Полиция объявила, что ищет с целью допроса 62-летнего Фрэнка Джеймса. Это может быть как подозреваемый, так и потенциальный свидетель: имя этого человека значится в договоре на прокат грузовика, ключ от которого был найден на месте преступления.

Пока связь Джеймса с произошедшим в Нью-Йоркском метро окончательно не установлена, подчеркнул главный детектив полиции Нью-Йорка Джеймс Эссиг.

Всех, у кого есть информация о мужчине, просят связаться с полицейскими.

Эссиг добавил, что нападавший сделал 33 выстрела, задев как минимум 10 человек на одной из станций. Также он взорвал дымовую шашку.

Из-за стрельбы в городском метро во вторник вечером десять человек получили огнестрельные ранения во время нападения на станцию "36-я улица" в Бруклине около 8:30 утра по местному времени. Через эту станцию в районе Сансет-парка идут поезда трех линий — R, N и D.

Пять человек находятся в критическом, но стабильном состоянии. Жизнь никого из жертв не находится в опасности, по данным полиции.

Возможный мотив нападения не называется, но пока преступление не рассматривается как террористический акт, заявила комиссар полиции Нью-Йорка.

Источники в правоохранительных органах сообщили Би-би-си, что подозреваемый открыл огонь с платформы и бросил дымовую шашку в остановившийся на станции поезд.

На месте преступления были найдены взрывные устройства. На станции также появился дым, пожарные и полиция выясняют его происхождение и устанавливают, не взорвалось ли одно из взрывных устройств, пишет New York Times.

В офисе мэра Нью-Йорка Эрика Адамса призвали горожан избегать этого района ради их собственной безопасности и чтобы позволить спасателям помочь жертвам и провести расследование.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс — сам бывший офицер полиции. Он был избран в 2021 году и обещал приложить все усилия для борьбы с уличной преступностью.

В Нью-Йорке и ряде других крупных американских городов за последний год выросли показатели насильственной преступности.

"Безумие, которое захватывает наш город, должно остановиться, — заявила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул после новостей о нападении. — Мы говорим: хватит. Никакой больше массовой стрельбы. Никаких больше разрушенных жизней".

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