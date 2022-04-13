Байден назвал войну России против Украины геноцидом

Президент США Джо Байден впервые приравнял войну России против Украины к геноциду. Во время своего выступления в штате Айова во вторник, 12 апреля, глава Белого дома, говоря о росте цен на бензин, заметил: "Ваш семейный бюджет, ваши возможности заправить ваш бензобак не должны зависеть от диктатора, находящегося на другом конце света, который объявляет войну и совершает геноцид".

Позже он еще раз повторил это определение. "Да, я назвал это геноцидом, - сказал Байден журналистам после своего выступления. - Становится все очевиднее, что Путин пытается стереть с лица земли саму идею того, что можно быть украинцем".

Президент США добавил, что появляется все больше свидетельств "поистине ужасных вещей, которые россияне совершили в Украине, и нам предстоит узнать еще больше о разрушениях". По словам Байдена, установить, соответствуют ли действия российских военных международным критериям геноцида, предстоит юристам, однако для него это кажется несомненным.

Высказывания Байдена приветствовал президент Украины Владимир Зеленский. "Правдивые слова настоящего лидера, - написал он на своей странице в Twitter. - Важно называть вещи своими именами, чтобы противостоять злу. Мы благодарны за помощь, которую США уже предоставили, и срочно нуждаемся в более тяжелом вооружении, чтобы пресечь дальнейшие зверства России".

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