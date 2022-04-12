Денацифицировать, взять Киев, остановить НАТО — как менялись цели вторжения в Украину в заявлениях российских политиков и военных

Рано утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале в Украине "специальной военной операции", которая с самого первого дня выглядела как полномасштабная война. Вначале цели этой войны были обозначены Путиным как "демилитаризация" и "денацификация" Украины, а также освобождение жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР от "геноцида". В чем именно будет заключаться осуществление этих целей, оставалось неясным.

По мере развития и изменения военной ситуации менялась и риторика — уже спустя две недели после начала войны слова "демилитаризация" и "денацификация" почти исчезли из заявлений российских официальных лиц.

После отвода российских войск из-под Киева было объявлено о том, что основные военные действия сосредоточатся в Донбассе, что вызвало явное недовольство главы Чечни Рамзана Кадырова — он вновь призвал к захвату Киева.

При этом российский МИД продолжает заявлять, что цель войны — это ослабление влияния США и НАТО, а глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков выражает надежду на переговоры и быстрое завершение войны.

Русская служба Би-би-си проследила, как с начала войны российские власти публично обозначали цели своей "спецоперации" в Украине и как эти формулировки менялись в течение прошедших полутора месяцев.

Первый этап

Рано утром 24 февраля Путин выступил с объявлением о начале "спецоперации", в котором заявил, что ее целью будет "демилитаризация" и "денацификация" Украины. Также в задачи была поставлена помощь так называемым ДНР и ЛНР — Россия признала независимость этих самопровозглашенных "республик" Донбасса за несколько дней до войны, и их главы сразу после признания попросили Россию о военной защите. Слова Путина о "демилитаризации" и "денацификации" подхватили и другие официальные российские лица.

Тем не менее Россия начала военные действия не только на востоке Украины, но и обстрелами украинских городов на юге и западе страны, начала наступление на киевском и харьковском направлении.

Согласно западным аналитикам, ссылавшимся на данные разведки, российские войска стремились как можно быстрее дойти до Киева, чтобы потребовать капитуляции и сменить власть на зависимую от России, но этим планам помешало ожесточенное сопротивление украинской армии. Об этом же говорили опрошенные Би-би-си эксперты.

24 февраля

Владимир Путин, президент России

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации".

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

"[Демилитаризация] означает нейтрализацию военного потенциала, который за последнее время был изрядно подрощен, в том числе благодаря активной деятельности зарубежных стран".

"В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов. От пронацистски настроенных людей и идеологии" (ответ на вопрос, что такое денацификация).

25 февраля

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

"Ее [спецоперации] цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, который пришел к власти в 2014 году в результате антиконституционного государственного переворота.

Другая задача операции — привлечь нынешних деятелей, марионеточный режим к ответственности за совершенные в течение этих лет преступления против мирных жителей, в том числе граждан Российской Федерации, а также осуществить демилитаризацию и денацификацию Украины".

Сергей Лавров, глава МИД России

"Президент Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины с тем, чтобы, освободившись от этого гнета, украинцы сами свободно могли бы определить свое будущее".

1 марта

Сергей Шойгу, министр обороны России

"Главное для нас — защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны".

3 марта

Сергей Лавров

"[Военная спецоперация] призвана положить конец любой войне, которая могла бы происходить на украинской территории или проистекать с украинской территории".

9 марта

Мария Захарова

"Цели специальной военной операции — защита ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины, устранение военной угрозы [для] России, которая исходит с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО".

16 марта

Владимир Путин

"Появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну, у нас нет такой цели".

18 марта

Владимир Путин

"Против ДНР и ЛНР были организованы карательные военные операции, погрузили в блокаду, подвергли обстрелам из пушек. Это и есть то, что называется геноцидом. Избавить людей от геноцида — это главная цель спецоперации на Украине".

19 марта

Сергей Лавров

"Цель — демилитаризовать Украину для того, чтобы такая угроза не исходила из украинской территории, а также получить гарантии безопасности, которые будут основаны на принципе неразделимой общей безопасности для Украины, для России, для всех европейских стран, мы предлагаем это уже много лет".

Второй этап

Спустя месяц после начала войны российским войскам не удалось захватить ни Киев, ни Харьков, ни какой-либо другой крупный украинский город. На брифинге минобороны России, посвященном итогам месяца боевых действий, представители ведомства заявили, что цели "первого этапа спецоперации" выполнены: подрыв мощи украинской армии, уничтожение военной инфраструктуры и техники противника. На втором этапе, по заявлениям минобороны, Россия сосредоточится на завоевании территорий, на которые претендуют ДНР и ЛНР.

Такие цели, как "демилитаризация" и "денацификация", практически исчезли из лексикона российских политиков, они стали больше говорить о помощи Донбассу и урегулировании ситуации с помощью переговоров.

25 марта

Сергей Рудской, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России

"Основной целью [спецоперации] является оказание помощи народу ДНР и ЛНР, подвергавшемуся в течение восьми лет геноциду со стороны киевского режима. Достичь этой цели политическим путем было невозможно. Киев публично отказался от выполнения минских соглашений".

"Наступательные действия Вооруженных сил Российской Федерации осуществляются на различных направлениях. В результате российскими войсками заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. [Российские войска находятся в этих украинских городах и регионах] с целью нанесения такого ущерба объектам военной инфраструктуры, технике, личному составу ВСУ, результаты которого позволяют не только сковывать их силы и не дают им возможности усилить свою группировку на Донбассе, но и не позволят сделать это до полного освобождения российской армией территорий ДНР и ЛНР".

"В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал Вооруженных сил Украины, что позволяет, еще раз подчеркну, сосредоточить основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса".

29 марта прошли переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле, после которых было объявлено, что Россия сворачивает военное наступление на киевском и черниговском направлении. Это решение не понравилось многим сторонникам "войны до победного конца".

Громче всех о недовольстве из-за отступления войск заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров, который, как он утверждает, сам воевал в Украине вместе с чеченскими батальонами.

Газета Financial Times писала, что Россия на этих переговорах отказалась от своих требований по "денацификации" Украины и согласилась на вступление Украины в ЕС при условии, что Киев откажется от попыток вступить в НАТО.

29 марта

Владимир Мединский, глава делегации России на переговорах с Украиной

"Первый [шаг переговоров] касается постепенной военной деэскалации на двух военных направлениях — на Киевском и Черниговском. Это не прекращение огня — это наше стремление прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях".

"Не хотим подвергать этот город (Киев) дополнительному военному риску. Генштаб РФ в ближайшее время изложит конкретные детали деэскалации на Киевском направлении".

Александр Фомин, заместитель министра обороны России

"Министерством обороны Российской Федерации в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования и подписания вышеуказанного договора принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях".

Рамзан Кадыров, глава Чечни

"Я заявляю, что надо завершить начатое, не останавливаться. Надо зайти в Киев и забрать Киев. Если нас оставили возле Киева, то я больше чем уверен, что мы зашли бы в Киев и навели бы порядок" (в своем телеграмм-канале).

30 марта

Рамзан Кадыров

"Ни на какие уступки мы не пойдем. Господин Мединский что-то ошибся, формулировку неправильно сделал. И поэтому вам не стоит волноваться, у нас есть свой командир, верховный главнокомандующий, который смотрит на 100 лет вперед. И вы, если думаете, что он бросит начатое просто так, как сейчас нам это преподносят, то это не правда" (в своем телеграмм-канале).

Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России

"[Целью первого этапа спецоперации было] сковать противника без штурма городов, во избежание потерь среди гражданского населения, нанести вооружённым формированиям киевского режима такое поражение, которое не позволило бы ему использовать эти силы на главном направлении российских действий — в Донбассе".

"Цель перегруппировки российских войск — активизация действий на приоритетных направлениях, и прежде всего завершение операции по полному освобождению Донбасса".

После стамбульских переговоров новых планов по встрече украинской и российской делегаций не называлось. Несмотря на это, в Кремле в начале апреля говорили о том, что "спецоперация" готовится к завершению и может закончиться либо путем выполнения поставленных целей, либо в ходе переговоров.

Страны НАТО заявляли, что Россия сейчас проводит перегруппировку войск для того, чтобы начать масштабное наступление в Донбассе.

Тем временем Кадыров снова заявил, что Россия захватит Киев, но потом пояснил, что ставит своей целью "уничтожение нациков". А в российском МИДе все еще продолжают заявлять, что война в Украине поможет остановить "доминирование США".

3 апреля

Дмитрий Песков

"Одна из главных целей операции — это собственно спасение этих республик и восстановление их государственности в границах 2014 года, то есть в тех границах, которые зафиксированы в конституции и Луганской народной республики, и Донецкой народной республики".

7 апреля

Дмитрий Песков

"Наши военные прикладывают все силы, чтобы завершить операцию. Мы надеемся, что в ближайшие дни, в обозримом будущем операция достигнет своих целей или закончится переговорами между российской и украинской делегациями" (в интервью Sky News).

11 апреля

Рмазан Кадыров

"Задачи ясны, и мы уже начинаем работать конкретно, точечно, и будет наступательная работа. Не только в Мариуполе, но и во всех других населенных пунктах, городах и селах. Луганск и Донецк полностью в первую очередь освободим. Такая вот поставлена задача верховным главнокомандующим, нашим дорогим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. И потом дальше заберем Киев и все остальные города. У нас цель не забрать города, а у нас цель — уничтожить этих бандеровцев, нациков и шайтанов".

Сергей Лавров

"Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене".

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