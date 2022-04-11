Замкомандира батальона "Азов": Я прошу вас к единству. Я призываю вас к борьбе

ru.DELFI.lt

Foto: AP/Scanpix

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь обратился "ко всему миру и тем людям, которые имеют храбрость действовать". "Выходите на улицы и поднимайте сине-желтые флаги. Выходите на улицы всех городов цивилизованного мира под украинскими флагами", - говорит в обращении замкомандира "Азова".

Статьи по теме: