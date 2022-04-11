"Потери огромные, они мечтают успеть сдаться в плен до того, как их убьют". Как принудительно отправляют на войну жителей "ЛНР" и "ДНР"

Журналист Денис Казанский, который родился на Донбассе и был участником украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Восточной Украине, говорит, что в "ДНР" и "ЛНР" "идет охота" на мужчин. Их насильно мобилизуют и отправляют на войну с Украиной, причем делают это даже в отношении студентов, людей с инвалидностью и других категорий, которые не подлежат мобилизации.

"Знаю людей, которые не выходят из дома с февраля, потому что ходят по домам и пытаются мобилизовать", – рассказал Казанский в интервью Настоящему Времени. По его словам, этих людей вообще никак не готовят к военным действиям и почти не выдают им защиту: "Ни бронежилетов, ни касок не хватает, их гонят на укрепленные украинские позиции, и они сразу погибают". В результате, по его словам, "потери там огромные".

Всеобщая мобилизация в "ДНР" и "ЛНР" была объявлена 19 февраля, за несколько дней до официального вторжения России в Украину. Глава "ДНР" Денис Пушилин в тот день обратился ко всем мужчинам, "способным держать в руках оружие", с призывом защитить "свои семьи, Донбасс и всех русских людей". Жители Луганска и Донецка сообщают, что комендатура в тот же день начала забирать с улиц городов мужчин: у них забирали паспорта, сажали в автобусы и увозили на пункты сбора.

— По данным украинской разведки, Россия мобилизует в Донецкой и Луганской областях в том числе работников стратегических предприятий и даже людей с инвалидностью. Есть ли у вас об этом информация? Я знаю, что вы общаетесь с людьми, которые сейчас живут на неподконтрольных Киеву территориях. Какая там ситуация? Правда ли, что людей в Донецке хватают прямо на улицах, отводят в военкоматы и заставляют воевать?

— Да, это именно так, ситуация там абсолютно трагичная. Действительно идет фактически охота на мужское население. Я знаю людей, которые прячутся, не выходят из дома с февраля, сидят где-то в квартирах у своих родственников. Один человек сидит в погребе практически все это время. Потому что мало того, что ходят по домам и пытаются мобилизовать, но даже если ты не попадешься мобилизационной команде, еще и процветает доносительство: когда соседи, особенно те, у кого уже кого-то забрали, начинают доносить на тех, кто каким-то образом укрылся от этой мобилизации, чтобы тем неповадно было прятаться.

Ситуация с мобилизацией, конечно, абсолютно дикая, потому что людей даже не готовят к военным действиям. Их просто несколько дней где-то держат, одевают их в ту же одежду. Бронежилетов и касок даже зачастую не хватает. И отправляют копать окопы – в лучшем случае. В худшем случае – отправляют в лобовые атаки на позиции украинских военных. Поэтому потери там огромные.

Я на днях общался с мобилизованными пленными – жителями ОРДЛО (территории Донецкой и Луганской областей, которые последние восемь лет были под контролем пророссийских сепаратистов), которых мобилизовали. И некоторые из них успели сдаться в плен. Они просто мечтают успеть сдаться в плен до того, как их убьют! Но сдаться в плен – это тоже не так просто. Бывает, если ты попадаешь под артобстрел, то попробуй еще добеги до позиции украинской армии.

– Вы общались лично с мобилизованными в "ДНР" и "ЛНР"?

– Я общался с такими, которые успели сдаться украинским военным, с двумя студентами. Раньше студентов до конца обучения в "ЛНР" и "ДНР" не мобилизовали. Но этих мобилизовали буквально со второго-третьего курса и без подготовки просто отправили на войну. Это очень молодые ребята. Один из них 2002 года рождения, другой 2000 года рождения. Когда война в 2014 году начиналась, это были еще дети, им было лет по 14. И вот сейчас их мобилизовали и бросили в бой.

И они рассказывают, что это абсолютно бесчеловечное обращение. Их просто как мясо бросают на убой. И абсолютно никто не считается с этими потерями. Никто не пытается их беречь и сохранять. Россия за своих военных отчитывается хоть каким-то образом и опасается, что российское общество будет недовольно, что много погибших и им нужно платить компенсации по семь миллионов рублей за погибших российских военных. А вот за мобилизованных в "ЛНР" и "ДНР", естественно, никто ничего никому не заплатит. За них отчитываться не нужно, они – это несуществующая серая зона, несуществующая страна, квазигосударство. Естественно, у людей там нет никаких прав.

– Вам лично их жалко?

– С одной стороны, это противник, и понятно, что если он вступает в столкновение с нашими военными, то его уничтожают. С другой стороны, я жалею отчасти этих людей. Я понимаю, что ситуация трагичная и что большая их часть не хотела в этом участвовать, не хотела воевать. Но люди просто зачастую оказываются между двух огней.

Даже по тем фотографиям, по тем данным, которые есть в сети, мы видим, что там очень много погибших. Это уже признают даже пропагандисты, российские военные корреспонденты. Они пишут, что среди мобилизованных очень большой процент убитых, что они не выживают. Их гонят на укрепленные украинские позиции, и они сразу погибают.

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