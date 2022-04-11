Бывший глава штаба Навального: Путин лишится власти из-за конфликтов в его окружении

По мнению Леонида Волкова, бывшего главы штаба Алексея Навального, российская элита осознала две вещи: военные планы Путина в Украине оказались нереальными, а западные санкции вполне реально бьют по экономике РФ.

Бывший глава штаба Алексея Навального, российский оппозиционный политик Леонид Волков уверен, что президент России потеряет свою власть не в результате протестных акций, а из-за эскалации "внутренних конфликтов в его окружении". Об этом Волков рассказал в интервью изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland, опубликованном в воскресенье, 10 апреля.

Российский оппозиционер назвал наивной мысль о том, что Путина "можно смести несколькими большими маршами протеста". В его понимании "наиболее вероятный сценарий" — это конфликт в российских элитах. "Политическая и экономическая элита в Москве не однородна. Большинство этих людей, как нам достоверно известно, были против войны. Многие были даже шокированы, когда Путин отдал приказ о вторжении", — рассказал Волков. По его словам, сегодня в элитах растет беспокойство, которое выражено куда сильнее, чем в рядовых россиянах. "Элита осознала две вещи: Путин не добивается военного прогресса в Украине, как планировал, его планы оказываются нереальны. В то же время, в экономической сфере происходит вполне реальное событие: западные санкции тянут вниз всю Россию в экономическом плане", — отметил Волков. По его мнению, эти два фактора усиливают давление на Путина и в конечном итоге будут стоить ему президентского кресла.

Отвечая на вопрос, что может сделать Запад, чтобы способствовать эскалации внутренних конфликтов среди элит, оппозиционер заявил, что западным политикам стоит быть смелее в общении с российскими лидерами, включая узкий круг людей вокруг Путина "Например, почему бы Энтони Блинкену не подойти к своему коллеге Сергею Лаврову и не сказать ему: "Эй, если ты сейчас отречешься от Путина и публично осудишь его преступления, мы обеспечим тебе иммунитет и безопасность?", — предложил Волков. Подобные шаги, по его мнению, могут ускорить раскол в Москве.

Преемников нет и быть не может



Волков считает, что никакого преемника у Путина нет и быть не может. "Путин немедленно убрал бы любого, кто в последние годы поднял бы голову и заявил о намерении стать его преемником. Нельзя забывать: этот человек — диктатор, он хотел тотальной власти", — указал оппозиционный политик.

При этом Волков считает, что потрясения, которые могут последовать в России из-за краха путинского режима, несут не только риски, но и возможности. По его словам, "война Путина нанесла России огромный ущерб", полностью разрушив международную репутацию страны и приведя к удручающей утечке мозгов. "Отстранение Путина от власти в результате этой преступной войны дало бы возможность подвести четкую черту под всем этим. В идеале Россия могла бы осуществить нечто вроде полной перезагрузки. Представьте себе: Россию — совершенно нормальной европейской страной. Это был бы гигантский исторический поворот", — отметил Волков.

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