Как сотрудники разведки пытались предупредить мир о вторжении в Украину и почему им никто не поверил

Традиционно разведчики предпочитают не делиться с миром результатами своей работы, но готовящееся вторжение России в Украину изменило привычные правила. Представители западных разведслужб приняли необычное решение обнародовать секретные данные, пишет BBC Russian.

В феврале сотрудники разведки старались ложиться спать пораньше.

Они видели разведданные, свидетельствовавшие о подготовке войны, и знали, что если Россия действительно вторгнется в Украину, это произойдет рано утром.

Но когда 24 февраля эти прогнозы оправдались, происходящее все равно казалось нереальным, вспоминает один из них: "Мне было трудно поверить, что это происходит на самом деле, пока я не проснулся рано утром и не включил радио".

Уже несколько месяцев они били тревогу.

"В тот день люди перешли от "Почему вы сеете панику?" к "Почему вы недостаточно паниковали?", — говорит один из сотрудников западных спецслужб.

Другой сотрудник добавляет, что доказательство собственной правоты не принесло разведчикам особенного утешения. Но они знали, что хотя бы попытались остановить войну, о масштабах которой предупреждали на протяжении нескольких месяцев.

В преддверии войны и в течение нескольких недель после ее начала американская и британская разведки обнародовали часть своих самых секретных данных.На протяжении десятилетий спецслужбы стремились делиться своими открытиями с как можно меньшим количеством людей. Но все изменилось. Было принято решение, чтобы о происходящем узнал весь мир.Оно означало не только радикальный сдвиг в методах работы западной разведки, но и необходимость работать с тяжелым наследием, связанным с вторжением в Ирак.

Первые тревожные сигналы появились еще год назад, когда спутниковые снимки показали концентрацию российских войск вблизи границы с Украиной. Тогда аналитики не могли понять истинных намерений Москвы. Но к середине 2021 года все изменилось.

"Летом мы увидели, что высший руководящий состав планирует полномасштабное военное вторжение в другую страну", — рассказал Би-би-си представитель западной разведки.

По словам участников, сбор и анализ разведывательных данных осуществлялся США и Великобританией совместно — это была "семейная" операция. Не было конкретного момента, когда намерения России стали очевидны, скорее картина становилась все более четкой с течением времени.По всей видимости, Путин был убежден: чтобы вернуть Украину в сферу влияния, необходимо действовать быстро и с применением силы. "Ему казалось, что окно возможностей закрывается", — говорил источник, непосредственно вовлеченный в операцию.

К осени в Вашингтоне решили что-нибудь предпринять в связи с информацией, получаемой от разведки.

Знаковым событием стал визит в начале ноября директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву — он предупредил Кремль, что американцам известно о военных планах России. Поездка не была секретной. По словам одного источника, некоторые российские официальные лица впервые услышали, что их страна может напасть на Украину, именно от директора ЦРУ.

Следующим шагом разведсообщества стало решение опубликовать часть секретной информации. "Встал вопрос: какой смысл все это знать, если никак не использовать эти знания", — признался Би-би-си на условиях анонимности источник в западной разведке.

Эксперты, специализирующиеся на рассекречивании данных, день и ночь работали, чтобы оценить риски и решить, что можно обнародовать.

Преимуществом стала возможность использовать коммерческие спутниковые снимки как доказательство. К началу декабря газета Washington Post на основе доступной информации рассказала читателям о российских планах вторжения в Украину.

Информация, хотя она исходила от Центра правительственной связи GCHQ и секретной разведслужбы MI6, была встречена с недоверием. Основной проблемой оказалось то, что никто не мог поверить в возможность подобной войны в Европе XXI века.

И лишь к концу года, когда уже Объединенный комитет разведки на основе всех имеющихся данных пришел к выводу, что вероятность вторжения очень высока, люди стали осознавать серьезность ситуации.

Тщательность, с которой выверялась вся информация, стала результатом урока, выученного разведкой почти два десятилетия назад, — тогда разведданные об оружии массового поражения были использованы, чтобы обосновать вторжение в Ирак. В 2003 году, на фоне обвинений в политизации, репутация американских и британских шпионов серьезно пострадала, — особенно после того как выяснилось, что данные оказались ошибочными.

С тех пор призрак Ирака сопровождал любые обсуждения об обнародовании разведданных — Украина дала сотрудникам спецслужб шанс оставить это наследие в прошлом. Были введены новые процедуры, обеспечивающие строгий анализ полученной информации и возможности ее рассекретить.

Страны-союзники также были проинформированы о готовящемся вторжении. Но многие отнеслись к этому скептически. По словам одного из сотрудников разведки, недоверие часто трудно преодолеть, поскольку источник информации должен оставаться в тайне.

Кроме того, некоторые европейские страны посчитали, что Россия специально хочет ввести Запад в заблуждение, наращивая военный потенциал. Настороженное отношение к англо-американской разведке после Ирака также осложняло процесс. Уже после начала войны глава военной разведки Франции был отправлен в отставку с формулировкой "за недостаточное информирование руководства" и "отсутствие глубокого знания тематики".

Опасения разведки при публикации материалов связаны с тем, что источник может быть обнаружен, и утечки прекратятся. Вот почему во время Второй мировой войны Великобритания так тщательно хранила секрет Блетчли-парка. После Ирака были и другие случаи, когда разведданные предавались гласности, — например, о применении химического оружия в Сирии, — но никогда это не происходило в таких масштабах, как перед войной в Украине.

Среди рассекреченных данных была в том числе информация Великобритании о планах России ввести конкретных лиц в состав марионеточного правительства в Киеве, а также данные Вашингтона о планах Кремля инсценировать предлог для войны.

Американская и британская разведки рассчитывали, что публикация этих материалов лишит Москву возможности оправдать вторжение в Украину доводами о необходимости самообороны.

Один из сотрудников разведки вспоминает, что никогда не видел ничего подобного: в один день на его столе лежали строго засекреченные материалы, а уже на следующий день они появлялись в открытом доступе.

Увы, беспрецедентное по своим масштабам разглашение секретной информации не помогло остановить вторжение, хотя в какой-то степени и нарушило планы Москвы.

Зато оно помогло Западу быстрее осознать происходящее, понять, кто в этой ситуации агрессор, и объединить усилия по сдерживанию России, считают сотрудники разведки.

Обнародование данных разведки продолжилось и после вторжения — уже в рамках публичных заявлений и брифингов. Неделю назад глава Центра правительственной связи заявил, что у Путина до сих пор нет полной информации о реальном положении дел в войне с Украиной, а также предупредил о возможных провокациях с использованием химического оружия. В разведсообществе осознают, что сложилась новая ситуация, в которой расследования на основе открытых источников позволяют верифицировать или дополнительно подтвердить заявления официальных лиц, а ведение информационной войны — в том числе с помощью данных разведки — играет жизненно важную роль.

С одной стороны, выводы разведки были практически безошибочными: произошло полномасштабное вторжение сразу с нескольких направлений с целью свержения и замены правительства Зеленского.

Аналитики также верно отметили, что Москва просчитается с приемом, который ей окажут в Украине. "Они в самом деле верили, что их выйдут встречать с флагами", — отметчает сотрудник одной из западных разведок.

Однако другое предсказание разведки — о том, что военная победа России — это вопрос нескольких недель, — не сбылось: война пошла совсем не так, как предполагали многие эксперты, российская армия оказалась куда слабее, чем считалось, в то время как украинские войска превзошли ожидания.

Это лишний раз напоминает, что разведка не всесильна, особенно когда приходится предугадывать сложности ведения войны, боевой дух и реакцию на происходящее воюющих сторон.

И при всех своих успехах во время подготовки к войне западные разведчики признают, что их данные не могут дать им ответ на вопрос, что будет дальше.

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