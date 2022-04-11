Президентские выборы во Франции: во второй тур выходят Макрон и Ле Пен

Во второй тур президентских выборов во Франции выходят действующий глава государства Эммануэль Макрон и лидер ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен.

По итогам подсчета 97% бюллетеней за Макрона отдали голос 27,6% избирателей, за Ле Пен - 27,41%. Третье место занял лидер левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон, которого поддержали чуть меньше 22% проголосовавших. Наделавший много шуму правый кандидат Эрик Земмур (его многие сравнивали с Дональдом Трампом) набирает всего чуть больше 7% голосов; он уже призвал своих избирателей голосовать во втором туре за Ле Пен.

Статьи по теме: Выборы президента Франции: новая дуэль Макрона и Ле Пен

Марин Ле Пен в обращении к сторонникам призвала всех, кто в первом туре не проголосовал за Макрона, голосовать за нее. Ле Пен заявила, что будет "президентом всех французов".

"Я намерена, не откладывая, зашить те прорехи, от которых страдает разорванная Франция, и с которыми до сих пор не удавалось ничего сделать властям", - заявила Ле Пен.

Меланшон призвал своих сторонников не голосовать за правых. "Во втором раунде не должно быть ни одного голоса за Ле Пен", - сказал он, обращаясь к своим сторонникам.

С подобными просьбами обратились к своим сторонникам большинство других кандидатов. Кандидат от консерваторов Валери Пекресс при этом отметила, что Ле Пен "исторически была близка" к Владимиру Путину, и это ее дискредитирует.

Голосовать за Макрона во втором туре призвала также мэр Парижа Анн Идальго, коммунист Фабьен Руссель и кандидат от "зеленых" Янник Жадо.

По итогам подсчета 97% бюллетеней за Макрона отдали голос 27,6% избирателей, за Ле Пен - 27,41%. Третье место занял лидер левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон, которого поддержали чуть меньше 22% проголосовавших. Наделавший много шуму правый кандидат Эрик Земмур (его многие сравнивали с Дональдом Трампом) набирает всего чуть больше 7% голосов; он уже призвал своих избирателей голосовать во втором туре за Ле Пен.

Марин Ле Пен в обращении к сторонникам призвала всех, кто в первом туре не проголосовал за Макрона, голосовать за нее. Ле Пен заявила, что будет "президентом всех французов".

"Я намерена, не откладывая, зашить те прорехи, от которых страдает разорванная Франция, и с которыми до сих пор не удавалось ничего сделать властям", - заявила Ле Пен.

Меланшон призвал своих сторонников не голосовать за правых. "Во втором раунде не должно быть ни одного голоса за Ле Пен", - сказал он, обращаясь к своим сторонникам.

С подобными просьбами обратились к своим сторонникам большинство других кандидатов. Кандидат от консерваторов Валери Пекресс при этом отметила, что Ле Пен "исторически была близка" к Владимиру Путину, и это ее дискредитирует.

Голосовать за Макрона во втором туре призвала также мэр Парижа Анн Идальго, коммунист Фабьен Руссель и кандидат от "зеленых" Янник Жадо.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!