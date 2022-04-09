Военные из 17 городов России отказываются ехать на войну в Украину

В Украине воюют не только российские контрактники и "срочники", но также и "добровольцы": на этой неделе свой "отряд" таких военных был отправлен из самого бедного российского региона, Тывы (Тувы). В то же время растет число российских военнослужащих, которые не хотят участвовать в войне в Украине.

Глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков рассказал, что за помощью к ним уже обратились военнослужащие и росгвардейцы из 17 российских городов. Они отказываются выполнять приказ и ехать в Украину, за что, по словам адвокатов, их увольняют, оказывают на них давление и угрожают им уголовными делами.

Последним громким случаем отказа стал тот, который произошел в Псковской области. Там, по данным издания "Псковская губерния", 6 апреля тех, кто отказались ехать на войну в Украине, было около 60 человек, а 7 апреля число "отказников" выросло уже до 100 человек. Часть этих военных уже успела побывать на территории Украины, а остальные принимают решение не ехать, узнав об опыте своих сослуживцев.

"Большая группа десантников находилась на территории Украины в начале войны. Насколько нам известно, они вошли туда с территории Республики Беларусь, и по ряду причин они были выведены обратно на территорию Беларуси, в том числе из-за того, что у них закончилась провизия, – рассказывает Денис Камалягин, главный редактор "Псковской губернии". – Впоследствии они вернулись в Псков. Я так понимаю, у них не возникло желания во второй раз ехать в эту командировку, так как изначальная информация была об учениях плюс были проблемы с продовольствием и горюче-смазочными материалами".

Официальной информации от Минобороны России о потерях псковской десантно-штурмовой дивизии не было. Но в региональных СМИ и телеграм-канале "Ищи своих" данные о погибших из 76-й десантно-штурмовой дивизии появлялись. Шестого апреля стало известно о погибшем 20-летнем десантнике: его похоронили в родном Батайске, есть данные и о других военных.

Часть военнослужащих, которые отказываются ехать воевать в Украину, официально не хотят увольнять со службы: они пишут рапорты, но их просто не подписывают, рассказывает Денис Камалягин. Десантники, которые после этого твердо хотят уволиться, обычно обращаются в военную прокуратуру. Информации о заведенных уголовных делах на военных из псковской дивизии пока нет, но известно, что им поступали угрозы от руководства их воинских частей.

"Единичные угрозы, как правило, от конкретного локального руководства одной из частей. Были увольнения в обычном порядке, но некоторые ожидают команды сверху: они пока не знают, что делать, и не подписывают рапорты на увольнение, видимо, ждут", – рассказывает Денис Камалягин.

По информации "Псковской губернии", 6 апреля в Пскове были представители Минобороны России. Они собирали данные по снабжению и провизии в армии, а еще выясняли количество "отказников" в частях.

Камалягин, со своей стороны, думает, что число тех, кто будет отказываться ехать в Украину, будет расти:

"Вчера это 60 человек, сегодня это 100, завтра это 150. Это массовое явление, это не один национал-предатель, как принято у нас вдалбливать всем в голову, – говорит он. –Это нормальные люди, которые не хотят идти воевать на непонятную войну, в непонятных условиях, в непонятной армии. И, что важно, в нескольких случаях важную роль в убеждении военнослужащего не ехать играет его семья".

Часть военнослужащих, которые отказываются ехать воевать в Украину, официально не хотят увольнять со службы: они пишут рапорты, но их просто не подписывают, рассказывает Денис Камалягин. Десантники, которые после этого твердо хотят уволиться, обычно обращаются в военную прокуратуру. Информации о заведенных уголовных делах на военных из псковской дивизии пока нет, но известно, что им поступали угрозы от руководства их воинских частей.

"Единичные угрозы, как правило, от конкретного локального руководства одной из частей. Были увольнения в обычном порядке, но некоторые ожидают команды сверху: они пока не знают, что делать, и не подписывают рапорты на увольнение, видимо, ждут", – рассказывает Денис Камалягин.

По информации "Псковской губернии", 6 апреля в Пскове были представители Минобороны России. Они собирали данные по снабжению и провизии в армии, а еще выясняли количество "отказников" в частях.

Камалягин, со своей стороны, думает, что число тех, кто будет отказываться ехать в Украину, будет расти:

"Вчера это 60 человек, сегодня это 100, завтра это 150. Это массовое явление, это не один национал-предатель, как принято у нас вдалбливать всем в голову, – говорит он. –Это нормальные люди, которые не хотят идти воевать на непонятную войну, в непонятных условиях, в непонятной армии. И, что важно, в нескольких случаях важную роль в убеждении военнослужащего не ехать играет его семья".

"Все вернулись, все уволены по статье – за поступок, порочащий честь полицейского, – рассказывает Михаил. – После того как они уволились, сейчас они подвергаются мощнейшему давлению, потому что история вышла наружу. Сильно давят на парней, давят теми методами, что вот идет война, а вы тут общаетесь с разными. Очень напряженная атмосфера".

Последние данные об убитых российских военных во время войны России с Украиной, Минобороны России сообщало 25 марта: тогда число погибших, по официальной версии, составило 1351 человек. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 7 апреля признал, что потери российских войск "значительные".

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