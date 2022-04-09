ЕС назвал военным преступлением ракетный удар по Краматорску

"Зверства, совершенные российскими войсками в Буче равно как и жестокое нападение на вокзал в Краматорске, - часть неприемлемой тактики разрушения, проводимой Кремлем", - говорится в заявлении ЕС.

Европейский Союз назвал военным преступлением России ракетный обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске, где в результате погибли более 50 мирных жителей, ожидавших эвакуации. "Это была жестокая, неизбирательная бомбардировка ни в чем не повинных мирных жителей, среди которых было много детей и которые бежали из страха перед дальнейшим нападением России на их дом, на их страну. Виновные в этом военном преступлении должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении официального представителя ЕС по внешней политике, опубликованном в субботу, 9 апреля

"Зверства, совершенные российскими войсками в Буче, Бородянке и других городах и деревнях, недавно освобожденных от российской оккупации украинской армией, равно как и жестокое нападение на вокзал в Краматорске, - часть неприемлемой тактики разрушения, проводимой Кремлем", - говорится далее. "Вопиющие попытки скрыть ответственность России за эти и другие преступления посредством дезинформации или манипуляций в СМИ - недопустимы", - подчеркивается в заявлении.

Председатель Еврокомиссии шокирована увиденным в Буче

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) вновь заявила, что шокирована действиями российской армии в киевском пригороде Буча, который она посетила накануне. "Мой инстинкт говорит: если это не военное преступление, то что тогда военное преступление? Но я квалифицированный врач, и теперь это должны тщательно расследовать юристы", - сказала она журналистам, направляясь из Киева в Варшаву, где сегодня пройдет международная конференция доноров для Украины.

Удар по Краматорску и резня в Буче

Накануне железнодорожный вокзал в Краматорске Донецкой области Украины подвергся обстрелу. По предварительным данным, удар был нанесен оперативно-тактическими ракетами "Точка-У". Жертвами атаки стали как минимум 52 человека, в том числе пять детей, ранены 109 человек, сообщил в Telegram председатель Донецкой областной госадминистрации, руководитель военно-гражданской администрации Павел Кириленко. На вокзале в момент нападения находились тысячи человек, пытавшихся покинуть город. Россия отрицает свою вину в обстреле. В Минобороны РФ заявили, что ракеты "Точка-У" сняты с вооружения в России.

В украинском городе Буча под Киевом после ухода российских войск обнаружили многочисленные тела убитых мирных жителей, многие из которых были застрелены. В мировом сообществе произошедшее приравнивают к военным преступлениям. Украина обвиняет в убийствах своих граждан Россию, представители РФ отрицают причастность к этим преступлениям. По оценке властей Бучи, всего в городе погибли около 320 мирных жителей.

Власти Гостомеля и Бородянки - еще двух населенных пунктов Киевской области, которые непродолжительное время контролировались российскими войсками - заявили о том, что пропавшими без вести в общей сложности считаются около 600 человек. Украинские власти полагают, что часть из них была убита.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!