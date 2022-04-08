Словакия передала Украине систему ПВО С-300

Словакия передала Украине зенитно-ракетные комплексы С-300, сообщил в твиттере премьер-министр страны Эдуард Хегер.

"Я хотел бы подтвердить, что Словакия предоставила Украине систему ПВО С-300. Украинский народ храбро защищает свою суверенную страну и нас тоже. Наш долг помочь, а не оставаться равнодушными и игнорировать человеческие жертвы в результате агрессии России", – написал он.

I would like to confirm that #Slovakia has provided #Ukraine with an air-defence system S-300. #Ukrainian nation is #bravely defending its sovereign country and us too. It is our duty to help, not to stay put and be ignorant to the loss of human lives under #Russia’s agression. — Eduard Heger (@eduardheger) April 8, 2022

По данным телеканала Noviny.sk, ЗРК уже находится в Украине. Сообщается, что С-300 передислоцировали в режиме секретности в течение двух дней.

Глава Минобороны Словакии Ярослав Надь в марте сообщил, что в страну прибыли натовские подразделения, отвечающие за развертывание системы ПВО Patriot. До этого он говорил, что Братислава готова передать систему С-300 Украине, но при условии, что словацкая армия получит замену.

16 марта президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Конгрессе США попросил Вашингтон обеспечить поставки Украине С-300 и других систем противовоздушной обороны вместо обеспечения бесполетной зоны над ее территорией. "Вы знаете, как много на поле боя зависит от способности использовать авиацию", – сказал тогда Зеленский. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что страны НАТО направили Украине советские системы ПВО с диапазоном высот меньше, чем у С-300, но способные сбивать крылатые ракеты.

С-300 – комплексы противовоздушной обороны советского производства, состоящие на вооружении Словакии с 1980-х годов, – запускают ракеты большой дальности, способные сбивать крылатые ракеты, а также боевые самолеты за сотни километров.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!