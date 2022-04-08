Евросоюз ввел эмбарго на поставки угля из России

Реагируя на убийства мирных жителей в Украине, Евросоюз принял решение о дополнительных санкциях против России. Они включают немедленное эмбарго на импорт газа, нефти, угля и ядерного топлива из РФ.

Совет ЕС ввел дополнительные санкции в отношении России за развязанную Кремлем войну против Украины. Пятый пакет штрафных мер в пятницу, 8 апреля, утвердили министры иностранных дел стран ЕС на заседании в Брюсселе.

Тем самым ЕС вводит эмбарго на импорт из России угля и других твердых ископаемых энергоносителей с августа 2022 года. Кроме того, Брюссель запрещает поставки высокотехнологичных товаров в РФ. Новый пакет санкций предполагает полный запрет в ЕС транзакций для четырех российских банков, включая ВТБ.

Российским кораблям и судам под российским флагом запрещено заходить в порты Евросоюза, исключение составляют суда, перевозящие сельскохозяйственную продукцию, продовольствие, гуманитарную помощь и энергоносители. Вводится также запрет на автомобильные грузоперевозки российских и белорусских автотранспортных компаний на территории ЕС, включая транзит. Исключение составляет транспортировка ряда продукции — фармацевтической, медицинской, сельскохозяйственной, а также перевозка гуманитарной помощи.

Кроме того, санкции предусматривают дальнейшие ограничения торговли с РФ. В частности, речь идет об экспорте в РФ реактивных двигателей, квантовых компьютеров, полупроводников, программного обеспечения и транспортноого оборудования объем которых оценивается в 10 млрд евро. В перечень штрафных мер также вошел запрет на импорт из РФ древесины, цемента и морепродуктов из России на сумму 5,5 млрд евро.

Санкции одобрили Европарламент и дипломаты



Накануне соответствующую резолюцию принял Европарламент на заседании в Страсбурге. Кроме того, пятый пакет санкций согласовали постоянные представители стран Евросоюза. Полный перечень штрафных мер может быть обнародован в официальном журнале ЕС 8 апреля. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), назвал меры "масштабным решительным дальнейшим шагом" в отношении Москвы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) предложила пакет 5 апреля, после того как появились свидетельства массовых убийств мирных жителей в находившихся под контролем российских войск украинских городах.

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