Убивший двух человек в центре Тель-Авива палестинец застрелен израильской полицией

Палестинский мужчина, открывший накануне стрельбу в центре Тель-Авива и убивший по меньшей мере двух человек, застрелен израильской полицией, сообщают власти страны.

Стрельба произошла в баре на улице Дизенгофф. Помимо двух погибших, еще восемь человек получили ранения разной степени тяжести.

Преследование нападавшего продолжалось несколько часов, на время которых жителей страны просили не покидать свои дома.

Нашли мужчину в Яффе, чуть к югу от центра Тель-Авива. Личность мужчины установлена: он выходец с Западного берега реки Иордан.

Это уже четвертое уличное нападение в стране за последние три недели нападение на бар стало последним в череде смертоносных уличных нападений, в результате которых погибли 13 человек.

Нападавший был один



Стрельба произошла вечером в четверг, когда в Израиле начинаются выходные. Нападавший вошел в паб на многолюдной главной улице Тель-Авива и начал без рабора стрелять, убив двух человек и серьезно ранив троих, прежде чем скрыться.

Вскоре после нападения высказывалась версия о том, что нападавших могло быть двое, одному из которых удалось скрыться, но эта гипотеза не подтвердилась.

По сведениям израильских властей, четверым раненым сейчас делают операции, и они находятся в серьезном или критическом состоянии.

На кадрах с места происшествия видно, как люди пытаются убежать и прячутся за автомобилями. На одной из фотографий, размещенных в социальных сетях, видны перевернутые столы и стулья около бара.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет проинформирован о нападении, он находится в штаб-квартире израильской армии, которая расположена примерно в километре от улицы Дизенгоф.

В общей сложности за последние две недели в Израиле с результате уже четырех уличных нападений, совершенных израильскими арабами и палестинцами, было убито 11 человек.

29 марта в городе Бней-Брак рядом с Тель-Авивом в результате стрельбы, устроенной палестинцем с Западного берега реки Иордан, погибли пять человек. Нападавшего на месте застрелила полиция.

В воскресенье, 27 марта, двое нападавших застрелили двоих 19-летних полицейских в городе Хадера. Ответственность за это нападение взяла на себя группировка"Исламское государство" (запрещена в России и многих других странах).

До этого, во вторник 22 марта, в городе Беэр-Шева человек с ножом напал на людей около торгового центра, убив троих, перед этим сбив на машине велосипедиста, который также скончался. По данным полиции, тот нападавший отбыл срок в израильской тюрьме и планировал вступить в ряды "Исламского государства" в Сирии.

И нынешний, и бывший премьер-министры Израиля говорят о "волне террора", какой не было много лет.

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