"Битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую". Глава МИД Украины попросил у НАТО больше оружия

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил во время саммита НАТО в Брюсселе, что его страну ожидает ожесточенная битва с Россией за контроль над Донбассом, которая по масштабу и характеру боевых действий будет сравнима со сражениями Второй мировой войны. Кулеба сказал, что для победы Киеву срочно требуются новые поставки оружия, - и министры иностранных дел Североатлантического альянса согласились это вооружение предоставить.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не стал раскрывать деталей о том, какое именно оружие будет поставлено Украине, но заявил, что речь идет о "широком спектре систем вооружений, включая советское и современное оружие".

Западные эксперты говорили, что для противодействия российской армии во время битвы за контроль над Донецкой и Луганской областями Украине потребуются не только противотанковые ракетные системы, которые Запад и так активно поставляет, но и тяжелые вооружения, в том числе бронетехника, артиллерия и системы ПВО.

На этой неделе СМИ Чехии сообщили, что эта страна уже передала Украине несколько десятков советских танков Т-72 и боевых машин пехоты. Подобная техника есть также на вооружении других восточноевропейских стран, которые сейчас входят в НАТО.

С начала российского вторжения Украина также неоднократно призывала Запад передать ей советские истребители и бомбардировщики, которыми располагают вооруженные силы ряда государств Восточной Европы. Однако руководители нескольких стран НАТО сочли, что такие поставки могут привести к резкой эскалации конфликта и возможному началу прямого военного противостояния Североатлантического альянса с Россией, что чревато Третьей мировой войной.

Генсек НАТО: война будет долгой



Во время саммита Йенс Столтенберг предупредил, что мир должен готовиться к долгой войне в Украине: по его мнению, она может продлиться еще несколько недель, месяцев или даже лет. Поэтому, по его мнению, народ Украины "будет страдать и дальше, он увидит еще больше смертей и разрушений".

"Но разумеется, по мере того, как идет эта война, будет и риск ее распространения за пределы Украины - и сейчас НАТО всеми силами пытается предотвратить такую эскалацию", - сказал Столтенберг.

В результате саммита НАТО также решило усилить поддержку Украины в вопросах кибербезопасности и предоставить оборудование, которое поможет ей защититься от возможной химической или биологической атаки. НАТО также поможет другим странам-партнерам, включая Грузию и Боснию и Герцеговину, укрепить их стабильностью и способность защитить себя.

Кулеба поприветствовал решение НАТО об отправке оружия, однако заявил, что страны альянса должны действовать быстро, поскольку Россия готовится к масштабному наступлению.

"Либо вы поможете нам сейчас - и я говорю о днях, а не неделях - либо ваша помощь придет слишком поздно. И погибнет много людей, многие мирные жители потеряют свои дома, многие деревни будут разрушены. Именно потому, что эта помощь придет слишком поздно", - сказал Кулеба.

Битва за Донбасс



По словам Кулебы, поставки оружия важны, поскольку в ближайшее время начнется масштабное сражение между российскими и украинскими войсками за контроль над Донецкой и Луганской областями.



В течение последних двух недель Россия отвела свои части из Киевской и Черниговской областей и сейчас концентрирует усилия на операции в Донбассе. Москва утверждает, что решение об отступлении от украинской столицы было принято как "жест доброй воли", однако западные эксперты говорят, что Россия потерпела под Киевом масштабное поражение и была вынуждена поставить перед собой более реалистичные цели.

"Битва за Донбасс напомнит вам Вторую мировую войну крупными оперативными маневрами, задействованием тысяч танков, бронетехники, самолетов, артиллерии. У России есть свой план, у нас - свой, и исход этой битвы решится на поле боя", - заявил Кулеба.

"Для победы в войне в первую очередь нужно оружие. Мы защищаем не только себя, но и безопасность членов НАТО. И сделка, честная сделка, которую предлагает Украина, проста: вы обеспечиваете нам все, что нам нужно, а мы будем бороться за нашу и вашу безопасность, чтобы у президента Путина не было возможности проверить действие статьи 5 Североатлантического договора", - обратился Кулеба к участникам саммита.

В статье 5 обязательств по коллективной обороне закреплено, что любое нападение на страну НАТО является нападением на всех членов альянса.

В ответ Йенс Столтенберг сказал, что страны НАТО понимают и признают безотлагательность поставок оружия.

Дмитрий Кулеба также настаивает на том, что Европа должна пойти дальше в отношении санкций против экспортных поставок нефти и газа из России. "Пока Запад […] продолжает покупать российский газ и нефть, он одной рукой поддерживает Украину, а другой - российскую военную машину", - заявил глава МИД Украины.

Кулеба также подтвердил, что готов к любым переговорам с Россией, несмотря на то, что Кремль называет фейками кадры с погибшими мирными жителями в Мариуполе и Буче, отрицая, что там были совершены военные преступления. "Если речь идет о мире в Украине и прекращении смертей, то я готов встретиться с кем угодно", - сказал Дмитрий Кулеба.

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