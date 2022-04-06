"Пожар произошел в среду утром возле посольства России в Бухаресте. Водитель въехал на автомобиле в забор, который окружает здание. В результате столкновения машина загорелась, водителя спасти не удалось", — передает канал.
По данным источников телеканала, после столкновения дежуривший у посольства жандарм потребовал, чтобы водитель вышел из машины. В ответ тот отказался и что-то выкрикнул, после чего началось возгорание.
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